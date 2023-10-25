Астротуризм в Бразилии набирает популярность

На холме в Рио-де-Жанейро находится обсерватория Валонго. Но телескоп 1910 года уже не используют для наблюдений..

[Даниэль Мелло, астроном]:

«В начале XX века люди могли наблюдать Млечный Путь и Магеллановы облака из центра Рио-де-Жанейро. Сейчас это невозможно из-за светового загрязнения, особенно в центре города».

На холме в Рио-де-Жанейро находится обсерватория Валонго. Но телескоп 1910 года уже не используют для наблюдений за звёздами.

Впрочем, посмотреть на звёздное небо всё-таки можно благодаря проекту по астротуризму. Парк Дезенгану, расположенный в сельской горной местности, – лучшее место для астрономических наблюдений.

Астроном Игорь Борго устанавливает телескопы. Он ожидает 45 туристов, для которых также приготовили ужин.

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Любители астрономии будут не только наблюдать за звёздами, но и попробуют блюда польской кухни. Такая экскурсия обойдётся в 250 бразильских реалов. Это примерно 50 долларов.

Астроном с помощью компьютера настраивает телескоп так, чтобы туристы увидели Южный небесный полюс. Лазерной указкой показывает созвездия.

[Игорь Борго, астроном]:

«Это созвездие Ориона. Посмотрите на эти три звезды. В Бразилии их называют «Три Марии». Они образуют пояс охотника Ориона».

Скорпион – ещё одно популярное созвездие. Нужен натренированный глаз, чтобы разглядеть изгибающийся хвост и три звезды, образующие голову.

Во время съёмки звёздного неба все огни выключают, даже телефоны. Игорь Борго – опытный астрофотограф. Он использует длинную выдержку, чтобы запечатлеть свет звёзд на заднем плане.

[Игорь Борго, астроном]:

«Такие камеры можно использовать для астрофотографии. Существуют цифровые ресурсы, позволяющие с помощью программного обеспечения извлечь из фотографии наибольшее количество информации».

Все участники получили фото Млечного Пути. Туристы под руководством астронома сделали смартфонами фотокомпозиции со звёздами. На фотографиях даже видны два Магеллановых облака – это галактики в южных широтах.

[Рената Фонтана, туристка]:

«Это невероятно. Я не знала, что мобильный телефон может делать фотографии такого масштаба и снимать так много звёзд».

Астроужины в парке проводят с 2022 года.

[Анна Мостович, участница проекта]:

«Астротуризм – это ниша туризма. Она стала активно развиваться в основном после пандемии, когда люди почувствовали, что им не хватает общения с природой».

Организаторы астротуризма уже принимают заявки на предстоящий летний сезон.

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