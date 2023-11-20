На выборах президента в Аргентине победил экономист с правыми взглядами

Убедительную победу одержал депутат-либертарианец Хавьер Милей на президентских выборах в Аргентине. Он набрал почти 56% голосов,..

Убедительную победу одержал депутат-либертарианец Хавьер Милей на президентских выборах в Аргентине. Он набрал почти 56% голосов, в то время как его оппонент – министр экономики Серхио Масса – чуть более 44%. Это самый большой перевес в президентской гонке с 1983 года, когда страна вернулась к демократии.

Милей – бизнесмен, экономист и политик с правыми взглядами. Он обещает оздоровить экономику страны. Аргентина страдает от трёхзначной инфляции, растущей бедности и живёт под угрозой рецессии.

[Хавьер Милей, победитель президентских выборов]:

«Сегодня закончилось время модели обедняющего и вездесущего государства, которая на руку лишь некоторым, а большинству аргентинцев несёт страдания. Сегодня пришёл конец идее о том, что государство существует для политиков и их друзей. И наступил конец представлению о том, что злоумышленники – это жертвы, а жертвы – злоумышленники. Сегодня мы возвращаемся на путь, который сделал эту страну великой».

Серхио Масса уже поздравил Милея с победой. Проигравший выборы политик баллотировался от левой коалиции «Союз ради родины». С прошлого года он занимает пост министра экономики. При нём инфляция достигла трёхзначной цифры и приблизилась к 150 процентам.

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Милей планирует закрыть Центробанк Аргентины, отказаться от национальной валюты в пользу доллара США и сократить бюджетные расходы, не лишая при этом людей социальных выплат.

[сторонник Хавьера Милея]:

«Думаю, Аргентине нужны перемены, поэтому я сделал ставку на новое предложение. И я ожидаю, что ситуация в стране улучшится. У нашей страны дела совсем плохи. Надеюсь, Милей не разочарует нас, потому что в противном случае не знаю, на кого ещё рассчитывать». [сторонница Хавьера Милея]:

«Я поддерживаю Хавьера Милея, потому что хочу перемен для своей страны, которую очень люблю. У нас уже много лет упадок, и уйти от старого мне показалось хорошей идеей. Довольно с нас перонизма, мы его уже знаем».

Хавьер Милей планирует укреплять связи с США и критикует Китай и Бразилию, заявляя, что не будет иметь дела с правящими там коммунистами. Он также высказывается против абортов и выступает за смягчение законов об оружии.

Милей вступит в должность президента 10 декабря.

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