Бразилия ужесточает облавы на нелегальных добытчиков золота в Амазонии

Глубоко в тропических лесах Амазонки продолжается борьба правительства Бразилии с незаконной добычей золота. Этот промысел в..
Дата загрузки: 2024-01-02
Нелегальных золотодобытчиков, по-португальски «гаримпейрос», выслеживают офицеры полиции вместе с работниками Агентства по сохранению биоразнообразия. В их задачу также входит уничтожение лагерей и оборудования.[Сидни Серафим, руководитель миссии]:
«Мы только что нашли гидравлические экскаваторы, несколько самодельных жилищ, 44 тысячи литров масла и дизельного топлива здесь, внутри этого агрегата, три стационарных двигателя для незаконной добычи полезных ископаемых, а также более килограмма ртути».
Левый президент Луис Инасио Лула да Силва, сменив на посту консерватора Жаира Болсонару, ужесточил борьбу с нелегальной добычей в резервациях коренных народов. В итоге шахтёры перебрались в другие леса.[шахтёр]:
«Нет, Болсонару не приезжал сюда сжигать оборудование. Они просто проходили мимо и останавливались».
Лула обещает искоренить такую деятельность и положить конец вырубке лесов к 2030 году. Болсонару продвигал менее жёсткую экологическую политику и предоставлял больше свободы лесозаготовителям и шахтёрам в районе Амазонки.
Для добычи нелегальные шахтёры вырубают джунгли и выкапывают десятки прудов. Золото они отделяют от песка и руды с помощью ртути. Такая практика отравляет реки, уничтожая рыбу и другие живые организмы.
Примечательно, что для доставки оборудования и людей незаконные добытчики даже строят тайные взлётно-посадочные полосы.
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