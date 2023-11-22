Пять мумий возрастом 1000 лет обнаружили в Лиме – столице Перу. Их нашли во время раскопок..

В Перу нашли пять мумий возрастом 1000 лет

Пять мумий возрастом 1000 лет обнаружили в Лиме – столице Перу. Их нашли во время раскопок в археологическом комплексе Уака-ла-Флорида.

Останки принадлежат четырём детям и одному взрослому. Трое детей были завёрнуты в ткань. По мнению археологов, умершие жили в эпоху цивилизации Ичма. Она возникла в долине Лурин южнее современной Лимы и распространилась на север – в долину реки Римак. Эта культура существовала примерно с 900 по 1450 год нашей эры.

Археологи также раскопали лестницу возрастом 3500 лет. Её создали в эпоху культуры Манчай.

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В археологическом комплексе Уака-ла-Флорида находятся руины храма – одного из старейших на территории современной Лимы. Его построили более 3500 лет назад. В целом в долине Римак найдены 16 древних храмов.

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