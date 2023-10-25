Большие партии наркотиков перехватила полиция в Латинской Америке. В Перу провели две операции. В одной –..

В Перу и Парагвае конфисковали более 6 тонн наркотиков, которые везли в Европу и США

Большие партии наркотиков перехватила полиция в Латинской Америке. В Перу провели две операции. В одной – под названием «Кит» – участвовали Военно-морские силы и полиция.

Они патрулировали воды у северного побережья страны в направлении границы с Эквадором. В ходе операции изъяли 1300 килограммов кокаина с перехваченного судна.

Второй рейд прошёл у побережья региона Пьюра. Там перехватили судно, на борту которого находилось более 1700 килограммов наркотиков. В ходе двух операций полиция арестовала шестерых человек. Известно, что трое из них – граждане Эквадора, ещё один – колумбиец.

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Подозреваемые везли нелегальный груз в Северную Америку.

[Хосе Луденья, глава отдела по борьбе с наркотиками]:

«Эти две успешные операции стали результатом скоординированной работы национальной полиции и ВМС Перу. Нам удалось конфисковать три тонны кокаина. На североамериканском рынке стоимость такой партии превышает 90 миллионов долларов. В Европе и Азии цена ещё выше».

Президент Перу Дина Болуарте обещает искоренять наркоторговлю.

[Дина Болуарте, президент Перу]:

«Мы будем и дальше поддерживать вооружённые силы и полицию, предоставляя материально-техническое обеспечение и всё необходимое, чтобы они твёрдо и решительно противостояли торговле наркотиками».

Тем временем в Парагвае изъяли 3,3 тонны кокаина. Полиция обнаружила наркотики в частном порту близ Асунсьона.

[Карлос Бенитес, командующий полицией Парагвая]:

«Управление специальных расследований успешно выполнило задачу, прибыв в порт Вильета. Там находился грузовик (с наркотиками), о котором уже было известно».

Злоумышленники спрятали наркотики в мешках с рисом. Груз планировали доставить в Европу. Изъятый кокаин стал одной из крупнейших конфискованных партий наркотиков в Парагвае.

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