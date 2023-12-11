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Кубинский гроссмейстер побил рекорд страны, сыграв 32 матча одновременно

Кубинский гроссмейстер побил рекорд страны, сыграв 32 матча одновременно

Кубинский гроссмейстер Омар Альмейда побил национальный шахматный рекорд во время сеанса одновременной игры в Гаване. Он..

Дата загрузки: 2023-12-11

Кубинский гроссмейстер побил рекорд страны, сыграв 32 матча одновременно

Кубинский гроссмейстер Омар Альмейда побил национальный шахматный рекорд во время сеанса одновременной игры в Гаване. Он провёл 32 матча. Из них 23 выиграл, три проиграл, шесть сыграл вничью. Это также личное достижение шахматиста.

[Омар Альмейда, гроссмейстер]:
«Для меня это важно не только на личном и спортивном уровне. У меня также есть цель распространять интерес к шахматам среди людей, вдохновлять молодые таланты, чтобы они шли к своей мечте и стали великими шахматистами».

Гроссмейстер говорит, что вести сеанс одновременной игры было трудно.

Соперникам тоже пришлось нелегко.

[участник соревнований]:
«Для меня это матч-реванш. Я однажды играл против Альмейды, и меня взволновала возможность участвовать в сеансе одновременной игры. Я готовился, потому что хотел провести хороший матч. Я поставил цель не победить, а провести хороший, достойный матч».

Первый международный успех пришёл к Омару Альмейде в 1999 году. В 2001-м он стал международным мастером. А в 2006-м получил титул гроссмейстера. В 2018-м он участвовал в 43-й шахматной олимпиаде, которая проходила в Грузии.
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