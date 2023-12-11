Кубинский гроссмейстер побил рекорд страны, сыграв 32 матча одновременно

Кубинский гроссмейстер Омар Альмейда побил национальный шахматный рекорд во время сеанса одновременной игры в Гаване. Он..

Кубинский гроссмейстер Омар Альмейда побил национальный шахматный рекорд во время сеанса одновременной игры в Гаване. Он провёл 32 матча. Из них 23 выиграл, три проиграл, шесть сыграл вничью. Это также личное достижение шахматиста.

[Омар Альмейда, гроссмейстер]:

«Для меня это важно не только на личном и спортивном уровне. У меня также есть цель распространять интерес к шахматам среди людей, вдохновлять молодые таланты, чтобы они шли к своей мечте и стали великими шахматистами».

Гроссмейстер говорит, что вести сеанс одновременной игры было трудно.

Соперникам тоже пришлось нелегко.

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[участник соревнований]:

«Для меня это матч-реванш. Я однажды играл против Альмейды, и меня взволновала возможность участвовать в сеансе одновременной игры. Я готовился, потому что хотел провести хороший матч. Я поставил цель не победить, а провести хороший, достойный матч».

Первый международный успех пришёл к Омару Альмейде в 1999 году. В 2001-м он стал международным мастером. А в 2006-м получил титул гроссмейстера. В 2018-м он участвовал в 43-й шахматной олимпиаде, которая проходила в Грузии.

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