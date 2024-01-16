Жертв наводнений в Бразилии уже 12

Число погибших в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро возросло до двенадцати. Наводнения обрушились на регион в выходные после сильных ливней. В некоторых районах выпала месячная норма осадков.

В ряде городов улицы и дома остаются затопленными.

[жительница Бразилии]:

«Здесь ужасно. Я здесь с субботы, я здесь не живу, но это ужасно. Дом затопило, и она потеряла всё».

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[местная жительница]:

«Нам нужны вода, еда, одежда, одеяла. Любая помощь приветствуется. Любой, у кого есть лодка, также может привезти её сюда, чтобы помочь спасти жителей, потому что многие всё ещё в ловушке».

[местная жительница]:

«Всё затоплено. Дом моего сына затоплен. У меня нет одежды. Мои друзья здесь потеряли всё, мы тоже потеряли всё».