Жертв наводнений в Бразилии уже 12

Число погибших в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро возросло до двенадцати. Наводнения обрушились на регион..
Дата загрузки: 2024-01-16
Число погибших в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро возросло до двенадцати. Наводнения обрушились на регион в выходные после сильных ливней. В некоторых районах выпала месячная норма осадков.
В ряде городов улицы и дома остаются затопленными.
[жительница Бразилии]:
«Здесь ужасно. Я здесь с субботы, я здесь не живу, но это ужасно. Дом затопило, и она потеряла всё».
[местная жительница]:
«Нам нужны вода, еда, одежда, одеяла. Любая помощь приветствуется. Любой, у кого есть лодка, также может привезти её сюда, чтобы помочь спасти жителей, потому что многие всё ещё в ловушке».
[местная жительница]:
«Всё затоплено. Дом моего сына затоплен. У меня нет одежды. Мои друзья здесь потеряли всё, мы тоже потеряли всё».
Шторм также повалил деревья. Кое-где сошли оползни. В мегаполисе Рио-де-Жанейро затопило метро.
Мэр ввёл чрезвычайное положение. А президент Бразилии Лула да Силва предложил пострадавшим от наводнения районам федеральную помощь.
Но местные жители пока никакой помощи не получили.
[местная жительница]:
«У меня смешанные чувства, потому что здесь всё связано с политикой; они должны помогать людям, но они ничего не делают. Никто не приходит нам на помощь. Некоторые соседи лишились всего. Детям нужны еда, подгузники и молоко. Мы помогаем, где можем, и это то единственное, что мы можем сделать».
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