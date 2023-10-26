Бывший ядерный полигон в Казахстане – мрачное наследие советского прошлого

Это единственный ядерный полигон в мире, где люди жили во время испытаний и живут после них...

Это единственный ядерный полигон в мире, где люди жили во время испытаний и живут после них. За 40 лет здесь взорвали более 600 ядерных и термоядерных устройств. Самих испытаний прошло 468. Сейчас полигон закрыт, и считается, что он уже безопасен. Но последствия радиационного загрязнения сказываются на людях до сих пор.

Это место известно как Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Находится в Казахстане. Построили его в 1947-м, когда республика входила в состав Советского Союза. Первое испытание провели в 49-м – поспешно, не обращая внимания на погодные условия. Произошёл взрыв и грибовидное облако унесло ветром.

Площадь полигона – 18 500 квадратных километров. Общая мощность ядерных зарядов, взорванных за первые 14 лет испытаний, в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

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[Айсан Айдарханов, сотрудник Казахского ядерного центра]:

«Основное радиоактивное загрязнение (произошло) в результате воздушных испытаний, или даже правильнее сказать – наземных. Это основные три испытания 56-го года, 53-го и 49-го».

Сильное загрязнение также произошло в 65-м, когда в скважине взорвали термоядерную бомбу. В результате образовалось озеро Чаган.

Сотни тысяч жителей Казахстана 40 лет получали радиационное облучение.

Нургаз Мамржанов – живой свидетель испытаний. В эпоху советской власти молчал – рассказывать о взрывах было запрещено.

[Нургаз Мамржанов, свидетель взрыва]:«Я увидел облако в форме гриба. Взрыв был сильный. Мы увидели чёрный дым, уходящий в небо. Нам велели не смотреть. Но мы же казахи (всё равно смотрели). Тогда нам сказали, что если хотим смотреть, то нужно взять специальное стекло».

Один из сыновей Нургаза в детстве умер от лучевой болезни. Но тогда в больнице скрыли истинную причину смерти.

В 91-м году полигон закрыли. Однако последствия радиационного загрязнения сказываются и теперь. В 2021 году число новых случаев заболевания раком в Казахстане увеличилось на 25-30% и достигло 36 000. Больше всего заболевших в районе бывшего полигона и соседних регионах.

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