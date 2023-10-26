На атомной станции «Козлодуй» в Болгарии построят два дополнительных реактора – №7 и №8. Строительство седьмого..

На АЭС «Козлодуй» в Болгарии построят два новых энергоблока

[Николай Денков, премьер-министр Болгарии]:

«Планируется параллельное строительство двух реакторов».

На атомной станции «Козлодуй» в Болгарии построят два дополнительных реактора – №7 и №8. Строительство седьмого энергоблока обойдётся в 250 миллионов евро. Завершить проект планируют к 2033 году.

Энергоблоки будут вводить в эксплуатацию с интервалом в два-три года.

[Николай Денков, премьер-министр Болгарии]:

«Их суммарная мощность составит 2300 мегаватт. Это значительно превышает мощность в 1760 мегаватт четырёх остановленных энергоблоков атомной станции».

АЭС «Козлодуй» работает с 1974 года. Изначально эксплуатировались шесть энергоблоков. В 2002 и 2006 годах первые четыре остановили. Это было условием присоединения к Евросоюзу. Энергоблоки не отвечали современным нормам безопасности.

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Договор на строительство заключили с американской компанией Westinghouse Electric. Она разработала двухконтурный водо-водяной ядерный реактор AP1000. Компания утверждает, что его строительство обойдётся дешевле, чем возведение других реакторов третьего поколения.

В AP1000 используются уже существующие технологии. Кроме того, сокращено количество компонентов, включая трубы, кабели и электропроводную арматуру. Он также занимает меньшую площадь, чем большинство других реакторов. Срок службы – 60 лет.

Атомная станция «Козлодуй» расположена на реке Дунай в пяти километрах от одноимённого города и в 200 километрах от Софии.

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