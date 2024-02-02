83-летняя Мигдалия Эчаваррия исполняет болеро в ночном клубе в Гаване. Здесь собираются ценители старинного музыкального жанра...

[Мигдалия Эчаваррия, певица]:

«Музыка болеро навевает много воспоминаний, дарит покой и умиротворённость».

83-летняя Мигдалия Эчаваррия исполняет болеро в ночном клубе в Гаване. Здесь собираются ценители старинного музыкального жанра. Мигдалия празднует 70-летие своей творческой карьеры. И этот юбилей для неё особенно важен, поскольку в декабре кубинское болеро включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Кубинское болеро зародилось в 1883 году в провинции Сантьяго-де-Куба. Музыкальный жанр быстро стал популярным на острове, а вскоре обрёл множество поклонников и в Мексике. В 40-х и 50-х годах болеро часто звучало в мексиканских фильмах. В этом жанре написана знаменитая песня «Бэсаме мучо». В Мексике даже есть институт, где болеро изучают и стараются сохранить как жанр.

Традиции исполнения и в Мексике, и на Кубе передаются устно из поколения в поколение.

[Идания Вальдес, певица]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Жанр болеро лирический. Песни наполнены глубокими чувствами и романтикой. Но с годами произошло смешение с мамбо, ча-ча-ча и другими жанрами. А некоторые люди даже стали путать болеро с балладами.

[Энн Леместр, представительница ЮНЕСКО на Кубе]:

«Признание ЮНЕСКО всегда обращает внимание людей на культурную традицию, которая даже её носителям иногда кажется недооценённой. Такое признание питает людей энергией, и они с бОльшим воодушевлением отдаются своему искусству».

Мексика и Куба подали заявку на внесение болеро в список ЮНЕСКО в 2022 году.

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