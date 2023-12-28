Ким Чен Ын приказал армии и промышленному сектору готовиться к войне

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал вооружённым силам страны, а также военной промышленности и сектору..
Дата загрузки: 2023-12-28
Своё заявление Ким Чен Ын сделал на ключевом заседании правящей партии страны. По его словам, Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с государствами, которые он охарактеризовал как «антиимпериалистические и независимые».
В последнее время Северная Корея расширяла связи с Россией. В частности, Вашингтон обвинил Пхеньян в поставках Москве военной техники. Россия, в свою очередь, предоставляет техническую поддержку, чтобы помочь Северу развивать его военный потенциал.
9-е пленарное заседание центрального комитета Трудовой партии Кореи стартовало во вторник. На нём подводят итоги года, которые включили закрепление ядерной политики в конституции, запуск шпионского спутника, а также запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.
Тем временем, более 1000 южнокорейских военных, полицейских и сотрудников службы экстренной помощи приняли участие в редких учениях по обороне. Они имитировали нападение Северной Кореи на Сеул.
Учения решили провести после того, как Север испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил свой первый военный спутник-шпион.
Мэр столицы привёл в пример нападение ХАМАС на города Израиля 7 октября, в результате которого погибло более 1200 человек. По его словам, это показывает, что превосходящие военные возможности не имеют большого значения, если противник предпримет успешную неожиданную атаку.[О Се Хун, мэр Сеула]:
«Для нас это стало большим уроком, когда передовая система обороны Израиля мирового класса беспомощно содрогнулась под внезапной атакой ХАМАС, вооружённого обычной артиллерией и примитивными средствами».
В ходе учений смоделировали нападения на объекты водоснабжения, станции телефонной сети, а также подземный коридор связи и силовых кабелей.
Сеул находится всего в 38 километрах от границы с Севером.
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