Эти пищевые отходы ещё обязательно послужат людям. Рядом с городом Абомей-Калави в Бенине работает новая компания,..

Бизнесмен в Бенине получает из отходов биогаз, и он поступает в сотни домов

[Энок Гнага, основатель компании Benin Biogas]:

«На этой ферме из отходов животноводства будут получать газ, что позволит использовать его для печей и духовок, то есть для приготовления пищи и поджаривания тостов. Также можно будет получать электроэнергию».

Эти пищевые отходы ещё обязательно послужат людям. Рядом с городом Абомей-Калави в Бенине работает новая компания, которая помогает получать биогаз. Основал её местный бизнесмен Энок Гнага.

Сотрудники компании построили сотни бетонных резервуаров для производства биогаза. Возводят их рядом с жилыми районами и промышленными зонами. Экологичное топливо получают уже более 560 домохозяйств.

Идея у Энока зародилась ещё в студенческие годы. Однажды он случайно уронил горящую свечку в ведро с пищевыми отходами. Тут же вспыхнуло пламя.

[Энок Гнага, основатель компании Benin Biogas]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда ведро загорелось, я подумал: что это? Мне стало интересно, и я поговорил со своим преподавателем по химии. Он сказал, что всё нормально, просто образовался биогаз».

Сейчас компания способна обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии в нескольких сельских районах. Кроме того, она выпускает органические удобрения, чтобы поддержать сельское хозяйство. Это помогает уменьшить зависимость фермеров от дорогих импортных аналогов.

Для получения биогаза подходят навоз, птичий помёт, растительные отходы, трава, отходы молокозаводов, а также рыбного и забойного цехов. Кроме того, можно выращивать специальные энергетические культуры, такие как силосная кукуруза и водоросли.

Короткая ссылка на эту страницу: