В Болгарии отпраздновали Старый Новый год по древним обычаям

Под звон колокольчиков и дробь барабанов танцуют у костра жители села Батановци в Болгарии. Это древний..
Дата загрузки: 2024-01-17
Под звон колокольчиков и дробь барабанов танцуют у костра жители села Батановци в Болгарии. Это древний обряд «Сурваки». Он дал начало фестивалю «Сурва», который проходит в Новый год по юлианскому календарю.
Люди наряжаются в шубы и вешают на себя коровьи колокольчики. Есть здесь и ряженые в жутковатых масках с рогами. Некоторые участники играют роль молодожёнов, некоторые – медведей, а местный мэр взял на себя обязанности жреца.
[Радослав Петров, мэр Бантановци]:
«Я участвую в празднике с пяти лет. 24 года я возглавляю участников фестиваля. И пять лет я служу мэром».
Участники фестиваля по традиции обходят все дома и желают людям здоровья и процветания. А хозяева обычно ждут их с накрытым столом и небольшими подарками.
[Радослав Петров, мэр Бантановци]:
«Мы делимся с ними хорошим настроением, создавая праздничную атмосферу в каждом доме, пусть даже всего на пять минут. Этого события с нетерпением ждут весь год, и его красоту не описать словами. Это нужно увидеть и прочувствовать».
Древний болгарский обряд проводят, чтобы отпугнуть злых духов и защитить будущий урожай. В 2015 году фестиваль включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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