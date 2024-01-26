Суровая зима, возможно, радует не всех. Но жителям кыргызского села Долон такая погода только на руку...

В кыргызском селе каждую зиму играют в хоккей на замёрзшем озере

Суровая зима, возможно, радует не всех. Но жителям кыргызского села Долон такая погода только на руку. Это значит, что можно выйти на лёд и поиграть в хоккей.

Стадионом служит местное озеро. Обычно ждут, когда оно промёрзнет на 60 сантиметров. Потом расчищают площадку, и можно тренироваться. Приходят молодые мужчины и школьники.

Тех, кто помладше, тренирует Эдиль Исаков. Сам начал играть в хоккей в детстве. Даже выступал за районную команду. После того как в 91-м Кыргызстан получил независимость, о хоккее в этих местах надолго забыли.

[Эдиль Исаков, тренер]:

«Потом молодёжь стала расчищать снег (на озере), готовить (каток) и играть в хоккей. Так происходит уже более десяти лет. Я тренирую этих игроков, иногда мы ездим на матчи».

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У Айгуль пять сыновей, и все играют в хоккей.

[Айгуль Жунушалиева, жительница села Долон]:

«Не у всех детей есть специальное снаряжение, и я, конечно, беспокоюсь за них. Боюсь, как бы шайба не попала в лицо или не было других серьёзных травм. Было бы лучше, если бы у них была хорошая экипировка. Но мы, родители, делаем что можем, как минимум, каждый год покупаем новые коньки».

Экипировка многим не по карману, поэтому одеваются кто как может.

[Амангельды Асамбетов, хоккеист]:

«Это мои коньки, я сам их купил. Экипировка для одного игрока обойдётся примерно в 50 тысяч сомов (это 600 долларов). Экипировка дорогая, импортная. Иногда нам привозят её в качестве пожертвования».

В селе живёт больше 1200 человек. Поклонников хоккея набирается много.

[Эдиль Исаков, тренер]:

«Пока мы играем только в нашем селе, но у нас набирается три или четыре команды. Люди приходят, когда могут. Иногда соревнуются только две команды».

Кыргызы стали играть в хоккей только в конце 50-х годов прошлого века. Но сначала этот вид спорта здесь не прижился. В 2000-х про него снова вспомнили. Сейчас профессиональные хоккеисты Кыргызстана выступают на различных турнирах, и в прошлом году одержали самую крупную победу за всю историю национальной сборной.

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