Американские красные волки: осмотр у стоматолога и уроки воя

Забота о зубах красного волка – часть программы по восстановлению исчезающего вида. В зоопарке «Пойнт-Дефианс» штата..

[Карен Вольф, главный ветеринар зоопарка]:

«Они должны быть национальным достоянием. Для нас большая честь оказывать им медицинскую помощь. Очень важно, чтобы люди знали об этом виде животных и, волки сохранились в дикой природе и не вымерли».

Забота о зубах красного волка – часть программы по восстановлению исчезающего вида. В зоопарке «Пойнт-Дефианс» штата Вашингтон занимаются разведением и переселением этих хищников в дикую природу. Вид красного волка обитает только в США.

На обследовании у специалистов – девятилетний волк по кличке 2077. Он дедушка шести щенков, родившихся в начале этого года, и отец волчицы, выпущенной в дикую природу. Волку сделали рентгенографию, а также удалили больной зуб. Кроме того, у него взяли кровь на анализ для оценки общего состояния.

[Карен Вольф, главный ветеринар зоопарка]:

«Если животные находятся у нас, мы оказываем им ежегодную стоматологическую помощь, особенно тем, кому восемь лет и больше».

Этой весной в питомнике за пределами зоопарка появились три помёта щенков. Сейчас малыши из последнего учатся выть.

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[Натали Дэвис, куратор зоопарка]:

«Волки ценят стаю. Мы наблюдаем, как они растут, как складываются их отношения с родителями и друг с другом. Они играют и учатся быть волками. Когда они начинают учиться выть – это одна из самых милых вещей, которые вы когда-либо видели».

Раньше красные волки обитали на территории от Нью-Йорка до Техаса. Но к концу 70-х годов прошлого века популяция хищников сократилась из-за их истребления для защиты людей и других животных.

В дикой природе обитает всего 20 красных волков, которые кочуют в трёх заповедниках на востоке штата Северная Каролина. 270 особей находятся в зоопарках или под опекой.

[Крейг Стэндридж, сотрудник программы Red Wolf Safe]:

«Мы тщательно анализируем местность, куда планируем переселять красных волков. Там должны жить животные, которыми они питаются. Белохвостый олень – основная пища красных волков. Но если его нет, волки будут питаться кроликами, енотами, нутриями, мелкими млекопитающими».

В этом году в штате Северная Каролина в дикую природу выпустили семь волков. Три из них – из зоопарка «Пойнт-Дефианс».

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