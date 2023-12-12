Нужно очень хорошо присмотреться, чтобы понять, что у наездницы Сьюзан Уэллс нет обеих ног. На лошади..

Через месяц после ампутации ног австралийка снова села на лошадь

Нужно очень хорошо присмотреться, чтобы понять, что у наездницы Сьюзан Уэллс нет обеих ног. На лошади она держится так же уверенно, как и другие. [Сьюзан Уэллс, наездница]:«Конный спорт действительно помог мне вернуться к жизни, а не сидеть сложа руки и позволять этому брать верх».

В 2018 году Уэллс перенесла инфекцию кости стопы, и у неё не было другого выбора, кроме как согласиться на ампутацию голени правой ноги.

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[Шэрон Джарвис, тренер Сьюзан]:«Я встретилась с ней вскоре после её операции по ампутации первой ноги. Она сказала: «Я не знаю, что делать». А я сказала: «Думаю, ты знаешь. Тебе снова нужно сесть на лошадь»».

Через два месяца после операции Уэллс снова занималась конным спортом со своим тренером. Она не сдалась благодаря поддержке друзей и семьи.

[Сьюзан Уэллс, наездница]:«Мой муж и ещё один приятель помогли мне подняться и сказали: «Мы будем идти рядом с тобой по арене». А я ответила: «Да, если, конечно, будете поспевать»».

Затем в начале этого года Сьюзан постигло новое несчастье. На этот раз ей пришлось ампутировать левую ногу из-за очередной инфекции кости, которая переросла в опасный сепсис.

Но менее чем через месяц после операции Уэллс снова каталась на своей лошади Оди.

[Сьюзан Уэллс, наездница]:«Катаясь на лошади, не чувствуешь себя инвалидом, чувствуешь себя такой же, как все».

А для её тренера всё дело – в силе воли.

[Шэрон Джарвис, тренер Сьюзан]:«Возможно, у неё нет конечностей, но в теле есть ещё много всего, что можно использовать».

И настойчивость Сьюзан уже приносит плоды. Она приняла участие в недавнем национальном чемпионате по выездке в штате Виктория.

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[Сьюзан Уэллс, наездница]:«Я живу только ездой на своей лошади, я не хочу заниматься ничем другим».