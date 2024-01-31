В Болгарии ряженые отогнали злых духов и проводили зиму

Проводить зиму решили в болгарском городе Перник. На улицах разыгрывается целое представление. Ряженые в огромных масках..

Проводить зиму решили в болгарском городе Перник. На улицах разыгрывается целое представление. Ряженые в огромных масках с мечами в руках исполняют грозный танец. Он должен отпугнуть злых духов, и тогда урожай будет хорошим.

Этот старинный обряд уходит корнями в дохристианские времена. Его участников называют «сурвакарами», а сам фестиваль известен как «Сурва».

[Станимир Стефков, участник фестиваля]:

«Мы считаем этот обычай замечательным и хотим передать традицию младшему поколению – нашим детям».

К фестивалю готовятся за год. Шьют костюмы и делают маски. Они изображают коз, баранов, быков или каких-нибудь страшных зверей, но в общем все похожи на чудищ. Иногда высота такой маски может достигать трёх метров.

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Ещё один важный аксессуар – коровьи колокольчики. Их надевают на верёвку и обвязывают её вокруг пояса. Звон тоже отгоняет нечистую силу.

[Стоян Манолов, участник фестиваля]:

«Наша миссия – прогнать зло».

А этим ряженым, наверное, позавидовали бы и Чубакка из «Звёздных войн», и Морра из сказки о муми-троллях. Такие костюмы почти полностью сделаны из шкур – козьих или бараньих.

[Недялка Цвяткова, участница фестиваля]:

«Демоны символизируют зло, которое отгоняют участники обряда. Ряженые в белых и красных костюмах символизируют чистоту, плодородие и любовь».

Фестиваль «Сурва» в Пернике в этом году юбилейный – 30-й. Проводят его с 66-го года. В 85-м он стал международным. А в 2015-м его включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В первом фестивале участвовали всего 850 человек. В этом году участвуют 10 000. Помимо местных групп, выступают 17 творческих коллективов из Греции, Румынии, Сербии, Италии и других стран. Праздник обычно длится три дня.

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