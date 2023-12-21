Для эльфа Рииты декабрь – самый загруженный месяц. Она работает на почте в деревне Санта-Клауса, в..

Письмо с желанием: эльфы сбиваются с ног в почтовом отделении Санта-Клауса

Для эльфа Рииты декабрь – самый загруженный месяц. Она работает на почте в деревне Санта-Клауса, в финской Лапландии. Каждый день в декабре почти 6000 человек приходят сюда за марками и конвертами.

[Риитта, почтовый эльф]:

«Сейчас мы очень заняты».

Дети и взрослые пишут Санте о своих желаниях и просят подарки на Рождество. Сёстры Эмми и Изабель приехали из Австралии.

[Эмми, туристка из Австралии]:

«Я попросила всего несколько подарков: новую расчёску и несколько пар новых серёжек». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Изабель, туристка из Австралии]:

«А мне четыре года. Я хочу игрушку-яйцо с сюрпризом, а ещё я попросила лошадку. И потом попросила… Уже не помню».

В деревню Санты приезжают со всего мира. Особенно много гостей перед Рождеством. Некоторых это ошеломляет.

[Мартин Уильямс, турист из Великобритании]:

«Пока мы просто пытаемся разобраться, где что находится. Немного подождём, и когда людей станет поменьше, думаю, вернёмся и напишем письма Санте – дадим детям возможность составить свои списки».

Санта-Клаус получает 30 000 писем в день. Читать их помогают эльфы.

[Риитта, почтовый эльф]:

«Вот Диана пишет Санте: «Привет, Санта-Клаус. Я Диана. Мне десять лет, и я хотела бы сумку из бисера»».

Много писем приходит уже после Рождества. Но эльфы говорят, что детям не надо беспокоиться – их письма обязательно прочитают.

Ну а пока эльфы трудятся на почте и собирают подарки, Санта-Клаус объезжает свои владения в заснеженном лесу Лапландии и готовится к путешествию в рождественскую ночь.

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