У Канарских островов проходят военно-воздушные учения

50 военных самолётов из шести стран прибыли на авиабазу Гандо на испанском острове Гран-Канария. Здесь, над..
Дата загрузки: 2023-10-27
[Рафаэль Эрнандес, руководитель учений]:
«Это военные учения, на которых мы отрабатываем сценарии, возникающие в условиях боевых действий, когда необходима большая концентрация самолётов».
Один из сценариев – это прикрытие с воздуха наземной военной операции.
[Рафаэль Эрнандес, руководитель учений]:
«Наземная операция при определённых обстоятельствах требует господства в воздухе. Это достигается путём отработки специальной тактики с участием большого количества самолётов».
Такая операция считается очень сложной. Она напоминает своего рода воздушную хореографию, когда в небо поднимается много боевых самолётов. Большинство из них – истребители.
В ходе тренировок применяют и учебные снаряды.
[Нурия Мораль, капитан ВВС Испании]:
«Это учебная ракета «Сайдуайндер». У неё инфракрасная головка самонаведения. Для использования нам надо снять эту защиту».
Испанские лётчики отрабатывают навыки боя на истребителях-штурмовиках F/A-18 и многоцелевых истребителях «Еврофайтер».
[Андрес Кабесас, лейтенант ВВС Испании]:
«Их задачи одинаковы – защищать воздушное пространство Испании. Они также выполняют множество других задач в качестве пилотов-истребителей».
Учения, в которых участвуют примерно 800 военных, проходят в ограниченном воздушном пространстве южнее Канарских островов. Оно закрыто для частных и коммерческих самолётов и занимает площадь в 100 тысяч квадратных километров.
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