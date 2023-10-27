fb pixel
Телеканал NTD

У Канарских островов проходят военно-воздушные учения

У Канарских островов проходят военно-воздушные учения

50 военных самолётов из шести стран прибыли на авиабазу Гандо на испанском острове Гран-Канария. Здесь, над..

Дата загрузки: 2023-10-27

У Канарских островов проходят военно-воздушные учения
50 военных самолётов из шести стран прибыли на авиабазу Гандо на испанском острове Гран-Канария. Здесь, над Атлантикой, проходят лётно-тактические учения Ocean Sky 2023. Участвуют ВВС Испании, Португалии, Греции, Турции, Италии и Франции.

[Рафаэль Эрнандес, руководитель учений]:
«Это военные учения, на которых мы отрабатываем сценарии, возникающие в условиях боевых действий, когда необходима большая концентрация самолётов».

Один из сценариев – это прикрытие с воздуха наземной военной операции.

[Рафаэль Эрнандес, руководитель учений]:
«Наземная операция при определённых обстоятельствах требует господства в воздухе. Это достигается путём отработки специальной тактики с участием большого количества самолётов».

Такая операция считается очень сложной. Она напоминает своего рода воздушную хореографию, когда в небо поднимается много боевых самолётов. Большинство из них – истребители.

В ходе тренировок применяют и учебные снаряды.

[Нурия Мораль, капитан ВВС Испании]:
«Это учебная ракета «Сайдуайндер». У неё инфракрасная головка самонаведения. Для использования нам надо снять эту защиту».

Испанские лётчики отрабатывают навыки боя на истребителях-штурмовиках F/A-18 и многоцелевых истребителях «Еврофайтер».

[Андрес Кабесас, лейтенант ВВС Испании]:
«Их задачи одинаковы – защищать воздушное пространство Испании. Они также выполняют множество других задач в качестве пилотов-истребителей».

Учения, в которых участвуют примерно 800 военных, проходят в ограниченном воздушном пространстве южнее Канарских островов. Оно закрыто для частных и коммерческих самолётов и занимает площадь в 100 тысяч квадратных километров.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...