У Канарских островов проходят военно-воздушные учения

50 военных самолётов из шести стран прибыли на авиабазу Гандо на испанском острове Гран-Канария. Здесь, над..

[Рафаэль Эрнандес, руководитель учений]:

«Это военные учения, на которых мы отрабатываем сценарии, возникающие в условиях боевых действий, когда необходима большая концентрация самолётов».

50 военных самолётов из шести стран прибыли на авиабазу Гандо на испанском острове Гран-Канария. Здесь, над Атлантикой, проходят лётно-тактические учения Ocean Sky 2023. Участвуют ВВС Испании, Португалии, Греции, Турции, Италии и Франции.

Один из сценариев – это прикрытие с воздуха наземной военной операции.

[Рафаэль Эрнандес, руководитель учений]:

«Наземная операция при определённых обстоятельствах требует господства в воздухе. Это достигается путём отработки специальной тактики с участием большого количества самолётов».

Такая операция считается очень сложной. Она напоминает своего рода воздушную хореографию, когда в небо поднимается много боевых самолётов. Большинство из них – истребители.

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В ходе тренировок применяют и учебные снаряды.

[Нурия Мораль, капитан ВВС Испании]:

«Это учебная ракета «Сайдуайндер». У неё инфракрасная головка самонаведения. Для использования нам надо снять эту защиту».

Испанские лётчики отрабатывают навыки боя на истребителях-штурмовиках F/A-18 и многоцелевых истребителях «Еврофайтер».

[Андрес Кабесас, лейтенант ВВС Испании]:

«Их задачи одинаковы – защищать воздушное пространство Испании. Они также выполняют множество других задач в качестве пилотов-истребителей».

Учения, в которых участвуют примерно 800 военных, проходят в ограниченном воздушном пространстве южнее Канарских островов. Оно закрыто для частных и коммерческих самолётов и занимает площадь в 100 тысяч квадратных километров.

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