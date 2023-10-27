Сотни полицейских и десятки агентов ФБР прочёсывают города и лесную местность штата Мэн в поисках стрелка,..

Сосед стрелка в штате Мэн: «Он сделал то, что собирался»

Сотни полицейских и десятки агентов ФБР прочёсывают города и лесную местность штата Мэн в поисках стрелка, убившего людей в Льюистоне. По уточнённым данным, от его рук погибли 18 человек, ещё 13 получили ранения.

Подозреваемого зовут Роберт Кард. Он резервист армии США. Родом из города Боудойн. Его сосед Рик Годдард живёт через дорогу от фермы отца Карда. Видел подозреваемого недели две назад. Тот помогал отцу в поле.

По словам Годдарда, Кард любил оружие, а больше ничем особо не выделялся.

[Рик Годдард, сосед подозреваемого]:

«У него был тепловизионный прицел за 2000 долларов, который он купил недавно. Эта оптика преобразует инфракрасное излучение, и можно видеть в темноте. Она улавливает тепловые сигналы. У меня такого нет. Кто бы стал такое покупать, если бы не было к этому сильной тяги?»

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Кард угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии в Сако в штате Мэн. Также лечился в психиатрической больнице. Его сосед удивляется, почему власти не восприняли его угрозы всерьёз.

[Рик Годдард, сосед подозреваемого]:

«Я слышал, что летом он пробыл в больнице несколько недель, поскольку, как сказали, слышал голоса в голове. Не понимаю, почему ничего не предприняли, почему его не лечили лучше или дольше».

Полицейским из Мэна помогают правоохранители соседних штатов. Также власти предупредили канадских пограничников о том, что подозреваемый может попытаться нелегально пересечь границу.

Злоумышленник устроил массовый расстрел в Льюистоне 25 октября. Примерно в семь вечера он убил семь человек в баре, а через десять минут застрелили восьмерых в ресторане. Позже в больнице скончались трое раненых.

Полиция нашла в соседнем городе Лисбон машину Карда. В ней обнаружили огнестрельное оружие, но не известно, применял ли его подозреваемый во время атаки.

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