Викинги вернулись: на Шетландских островах торжественно сожгли драккар

Викинги живы. По крайней мере, их традиции до сих пор хранят на Шетландских островах в Великобритании...

Викинги живы. По крайней мере, их традиции до сих пор хранят на Шетландских островах в Великобритании. Каждый год в январе в Леруике устраивают грандиозное факельное шествие. В нём участвует 1000 человек в костюмах скандинавских пиратов.

Праздник называется «Ап хелли аа». Его главный атрибут – копия драккара. На таких ладьях викинги ходили в море. Драккар отвозят на площадь, и все участники шествия бросают в него факелы. После этого остаётся только наблюдать, как ладья сгорает. В старину викинги так хоронили вождей и воинов.

Норвежцы колонизировали Шетландские острова в IX веке. Так что огненный фестиваль в какой-то степени символизирует высадку викингов на побережье. К празднику начинают готовиться уже в феврале. Местные жители сами делают копию драккара и шьют костюмы.

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Участвовать в фестивале может только тот, кто прожил в Шотландии не менее пяти лет. Ну а зрителем может стать любой, поэтому каждый год в Леруик приезжают тысячи туристов.

Хотя фестиваль посвящён средневековым обычаям викингов, сам праздник всё же молодой. Ему всего 140 лет. Его стали проводить, чтобы занять местную молодёжь чем-нибудь интересным.

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