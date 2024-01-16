В Чили впервые проходит фестиваль воздушных шаров

В пригороде Сантьяго в Чили кипит работа. Десятки команд готовятся к полёту на воздушных шарах. Где-то..

В пригороде Сантьяго в Чили кипит работа. Десятки команд готовятся к полёту на воздушных шарах. Где-то шумит горелка, где-то ещё только расправляют аэростат, а кто-то уже взлетает в небо.

Для Чили всё это в новинку. Международный фестиваль воздушных шаров здесь принимают впервые.

[Хесус Дельгадильо, пилот воздушного шара]:

«Думаю, фестиваль проходит идеально. Всё очень красиво, погода хорошая, и можно летать без проблем. Но больше всего нам нравится поднимать настроение людям».

Фестиваль привлёк много зрителей.

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[зритель]:

«Здесь много разноцветных воздушных шаров. Это прекрасное развлечение для детей. Очень зрелищно». [зрительница]:

«Мне нравится. Фантастика, уникальные впечатления. Мы никогда не видели ничего подобного. День просто великолепный. Много воздушных шаров, и всё хорошо организовано».

Международный фестиваль воздушных шаров проходит в Мексике с 2002 года. Теперь его впервые проводят в Южной Америке.

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