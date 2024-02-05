Подводный дворец Дракона готовится к празднованию китайского Нового года

Сотни видов кораллов и тысячи изящно расположенных ракушек украшают стены и колонны этого даосского храма на..

Сотни видов кораллов и тысячи изящно расположенных ракушек украшают стены и колонны этого даосского храма на Тайване.

Дракон с открытой пастью обвивает центральную колонну, сжимая зелёную жемчужину.

Здесь вовсю готовятся к году Дракона по Лунному календарю.

Считается, что каждый год китайского зодиака несёт в себе характеристики одноимённого животного. При этом год Дракона называют особенно благоприятным.

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Дракон – символ удачи, силы, здоровья и процветания.

[посетитель храма]:«Жизненная энергия и сила – это две характеристики дракона. Они его представляют. Моя жена родилась под этим знаком».

Китайский Новый год – это время, когда жители Азии приезжают домой и собираются семьями за большим столом. Они также посещают храмы и сжигают благовония, чтобы задобрить небожителей и обеспечить себе удачу и процветание.

[работница храма]:«В Китае дракон – символ благополучия. Раньше императоров представлял дракон. Это символ защиты. Многие родители хотят, чтобы их дети родились в год Дракона».

В этом году китайский Новый год наступает 10 февраля.

[работница храма]:«Дракон олицетворяет собой всё самое уважаемое. На Тайване говорят, что дракон парит высоко в небе. Это символ благоприятности. Вот почему в прошлом на одежде императоров изображали драконов».

Главное божество, которое почитают в храме, – Цзи Гун. Согласно китайской мифологии, это был буддийский монах, живший во времена династии Южная Сун. Он обладал сверхъестественными способностями и помогал людям противостоять несправедливости.

Цзи Гун изображён внутри храма на одной из дорожек. Рядом с ним находится дракон.

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