Фестиваль поджигания духов на парусном судне прошёл в Малайзии

Этнические китайцы буксируют гигантскую копию парусного судна на колёсной платформе через малайзийский город в Малакка. Цель..

Этнические китайцы буксируют гигантскую копию парусного судна на колёсной платформе через малайзийский город в Малакка. Цель красочного парада – изгнать злых духов.

Полная религиозных и культурных обрядов процессия «Вангкан», или «королевский корабль», проходит по девятикилометровому маршруту. Делает 22 остановки. Священники проводят очищающие ритуалы, чтобы заставить злых духов и демонов зайти на борт лодки.

Во время шествия несут лодки и меньшего размера.

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Фестиваль «Вангкан» привезли в Малакку торговцы из Китая. Впервые он состоялся в далёком 1854 году.

Но он не проходит ежегодно. Его организуют лишь тогда, когда священникам из храма приходит озарение.

Ранее шествия проводились в 1919, 1933, 2001, 2012 и 2021 годах.

[Рональд Ган, один из организаторов фестиваля]:

«Наши предки прибыли на таких кораблях. Проводя такой фестиваль, мы на самом деле пробуждаем воспоминания о наших предках».

Организаторы говорят, что цель фестиваля – принести здоровье, мир, процветание и счастье государству и миру.

[Рональд Ган, один из организаторов фестиваля]:

«Мы считаем, что духи вызывают много хаоса, много дисгармонии. Верно? Много неприятных вещей. Но мы верим, что иногда они такие же игривые, как дети, которые хотят внимания. Мы приглашаем духов зайти на баржу и стать моряками, служить нашему божеству Онг Яху».

Считается, что Онг Ях защищает людей и их земли от стихийных бедствий.

После утренней процессии вечером проводят ещё один более короткий парад. Его кульминация – поджигание корабля, чтобы духи, которые собрались на его борту, смогли отправиться в другие пространства.

В 2020 году парад «Вангкан» вошёл в список ЮНЕСКО как нематериальное наследие Малайзии и Китая. В материковом Китае его проводят в прибрежных районах.

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