Исследование: загрязнение воздуха внутри часто выше, чем снаружи

Загрязнение воздуха внутри большинства домов часто хуже, чем снаружи. Об этом говорят данные, полученные проектом Dyson..
Дата загрузки: 2024-01-17
В рамках него собрали показатели более чем с 2,5 миллионов подключённых очистителей воздуха.
Исследование показало, что среднемесячный уровень загрязнения частицами PM2,5 в помещении во всех странах превышал рекомендации Всемирной организации здравоохранения как минимум в течение шести месяцев в году.[Кен Армстронг, представитель Dyson]:
«Качество воздуха в помещении на самом деле хуже, чем качество воздуха на улице. Это актуально для 11 месяцев в году».
Исследование проводили с 2022 по 23 год. В ходе него данные собирали с очистителей воздуха, подключённых к приложению MyDyson почти в 40 странах мира.
В итоге выявили два типа загрязняющих веществ: PM2,5 и летучие органические соединения.
PM2,5 – это частицы размером всего 2,5 микрона в диаметре. Это примерно 1/25 диаметра человеческого волоса. Такие частицы невидимы для глаза человека. Они образуются в результате горения газовой плиты или дровяной печи. Также это крупинки перхоти домашних животных, золы и пыли.
При этом летучие органические соединения – это загрязняющие газы, включая бензол и формальдегид, которые могут выделяться в результате применения аэрозольных чистящих средств, приготовления пищи на газовой плите или использования дезодорантов и спреев для мебели.[Софи Ринг, специалист по исследованию качества воздуха]:
«Люди могут очень удивиться, если узнают, каковы источники загрязнения воздуха в помещении. Когда вы садитесь на диван, то оказываетесь в окружении этих частиц, которые на нём оседают. Частицы также оседают на наших кроватях, поэтому, если мы переворачиваемся ночью, мы вдыхаем их во сне».
В большинстве изученных стран уровень PM2,5 в помещениях был самым высоким ночью и вечером, когда большинство людей находятся дома.
При этом самый большой разрыв между качеством воздуха внутри и снаружи наблюдался в феврале.
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