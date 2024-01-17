Исследование: загрязнение воздуха внутри часто выше, чем снаружи

Загрязнение воздуха внутри большинства домов часто хуже, чем снаружи. Об этом говорят данные, полученные проектом Dyson..

Загрязнение воздуха внутри большинства домов часто хуже, чем снаружи. Об этом говорят данные, полученные проектом Dyson Global Connected Air Quality Data.

В рамках него собрали показатели более чем с 2,5 миллионов подключённых очистителей воздуха.

Исследование показало, что среднемесячный уровень загрязнения частицами PM2,5 в помещении во всех странах превышал рекомендации Всемирной организации здравоохранения как минимум в течение шести месяцев в году.

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[Кен Армстронг, представитель Dyson]:

«Качество воздуха в помещении на самом деле хуже, чем качество воздуха на улице. Это актуально для 11 месяцев в году».

Исследование проводили с 2022 по 23 год. В ходе него данные собирали с очистителей воздуха, подключённых к приложению MyDyson почти в 40 странах мира.

В итоге выявили два типа загрязняющих веществ: PM2,5 и летучие органические соединения.

PM2,5 – это частицы размером всего 2,5 микрона в диаметре. Это примерно 1/25 диаметра человеческого волоса. Такие частицы невидимы для глаза человека. Они образуются в результате горения газовой плиты или дровяной печи. Также это крупинки перхоти домашних животных, золы и пыли.

При этом летучие органические соединения – это загрязняющие газы, включая бензол и формальдегид, которые могут выделяться в результате применения аэрозольных чистящих средств, приготовления пищи на газовой плите или использования дезодорантов и спреев для мебели.

[Софи Ринг, специалист по исследованию качества воздуха]:«Люди могут очень удивиться, если узнают, каковы источники загрязнения воздуха в помещении. Когда вы садитесь на диван, то оказываетесь в окружении этих частиц, которые на нём оседают. Частицы также оседают на наших кроватях, поэтому, если мы переворачиваемся ночью, мы вдыхаем их во сне».

В большинстве изученных стран уровень PM2,5 в помещениях был самым высоким ночью и вечером, когда большинство людей находятся дома.

При этом самый большой разрыв между качеством воздуха внутри и снаружи наблюдался в феврале.

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