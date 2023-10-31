Что пекут мексиканцы ко Дню мёртвых

Эта румяная булочка, щедро посыпанная сахаром, могла бы стать прекрасным дополнением к завтраку. Но её предназначение..

Эта румяная булочка, щедро посыпанная сахаром, могла бы стать прекрасным дополнением к завтраку. Но её предназначение – украсить алтарь. Называется она «пан де муэрто» – хлеб мёртвых. Пекут такой в Мексике к празднику, посвящённому умершим.

Рецепт самый простой – мука, яйца, молоко, дрожжи, масло и сахар. Но украшают такие булочки полосками теста в виде человеческих костей и маленьким шариком, символизирующим череп.

[Хосуэ Мартинес, шеф-повар]:

«Многие говорят, что мексиканцы смеются над смертью. Но это не так. Мы знаем, что смерть – это часть жизни».

Многие считают, что хлеб мёртвых пекли ещё индейцы в доиспанские времена.

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[Хосуэ Мартинес, шеф-повар]:

«Они готовили что-то очень похожее на хлеб, но оно не было из пшеницы или кукурузной муки. Индейцы называли его «цоалли». Это тесто делали из амарантовой крупы, крови принесённых в жертву людей и мёда агавы. Думаю, рецепт изменился после прихода испанцев и появления пшеницы в Мексике».

При испанцах в хлеб мёртвых стали добавлять эссенцию ванили или апельсина.

[Хосе Пинья, сотрудник пекарни Ideal]:

«У нас тесто такое же, как 60-70 лет назад. Его особенность в аромате цветов апельсина. Мы, мексиканцы, считаем эту эссенцию ароматом мёртвых. Каждый хлеб – это уважение к традиции».

День мёртвых отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что в эти дни души умерших посещают родной дом.

[Кристина Родригес, покупательница]:

«У нас, мексиканцев, есть традиция – приносить подношения тем, кого нет с нами, то есть умершим. Мы знаем, что они находятся в лучшем месте. И эта традиция помогает установить с ними связь».

Праздник может длиться и неделю. В эти дни проходят красочные карнавалы и другие мероприятия. 20 лет назад старинную традицию включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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