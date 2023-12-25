«Ночь редиса»: мексиканцы вырезают скульптуры из овоща

Старинные замки, диковинные существа и другие необычные произведения искусства заняли своё место на уличной выставке в..

[Эдгар Крус, резчик]:

«Нельзя использовать лак, металл или что-то в этом роде. Всё должно быть натуральным. И нужно использовать редис, не слишком меняя его форму».

Старинные замки, диковинные существа и другие необычные произведения искусства заняли своё место на уличной выставке в мексиканском городе Оахака. Здесь проходит старинный фестиваль «Ночь редиса».

Этот редис вырастили специально для фестиваля. Он жёсткий и в пищу не годится. Корни длинные и часто причудливой формы. Скульптуры быстро вянут. На то, чтобы полюбоваться ими, есть всего несколько часов.

[Ксения, туристка из России]:

«Это уникальный фестиваль. Проходит только в Оахаке. Я раньше не видела такого нигде в мире».

Традиция уходит корнями в XVI век – в то время, когда испанские колонизаторы только завезли редис в Мексику. Фермеры стали вырезать фигурки из редиса, чтобы привлечь к своим торговым ларькам покупателей.

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