Огромный караван мигрантов идёт с юга Мексики к границе США

Длинный караван мигрантов выдвинулся из Тапачулы на юго-востоке Мексики и направился в сторону США. Власти сообщают,..

Длинный караван мигрантов выдвинулся из Тапачулы на юго-востоке Мексики и направился в сторону США. Власти сообщают, что город покинули 3500 человек. Активисты называют цифру в 5000. Караван состоит из венесуэльцев, кубинцев и выходцев из стран Центральной Америки.

Мигранты говорят, что устали ждать транзитных виз, которые дали бы возможность легально пересечь Мексику. У людей кончаются деньги, а на работу устроиться нельзя. Винят в этой ситуации Мексиканскую комиссию по помощи беженцам.

[Хорхе, мигрант из Гондураса]:

«Мы ждём уже больше двух месяцев, но нам лгут и не хотят выдавать документы, а у нас нет денег на еду. Нужны слишком большие ресурсы, поэтому мы должны идти пешком (чтобы добраться до границы с США)». [Иринео Мухика, активист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Они игнорируют проблему, и мигранты вынуждены оставаться в этих местах, где мы видели много смертей либо в результате несчастных случаев, либо в результате похищения людей. Организованная преступность захватывает Чьяпас, и насилие повсюду. Мы пытаемся спасти людей, поэтому сформировали такой караван».

Между тем представители Комиссии по помощи беженцам ранее объясняли, что помогают тем, кто бежит из своей страны из-за риска преследования. Организация не должна выдавать транзитные визы.

Этот караван стал одним из крупнейших с июня прошлого года. При этом в последние недели на границе Мексики и США скопилось примерно десять тысяч мигрантов.

Соединённые Штаты не справляются с растущим числом желающих перейти границу. Множество мигрантов пересекают Дарьенский пробел между Колумбией и Панамой, несмотря на то, что это очень опасный маршрут. За первые восемь месяцев года по нему прошли 420 тысяч выходцев из стран Южной Америки. Это рекордное число.

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