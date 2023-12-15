Парадом украшенных огнями байдарок отметили День св. Люсии в Копенгагене

Несут свет в темноту. Сотни байдарок, украшенных гирляндами, плывут по каналу Нюхавн в Копенгагене. Датская столица..

Несут свет в темноту. Сотни байдарок, украшенных гирляндами, плывут по каналу Нюхавн в Копенгагене. Датская столица празднует День святой Люсии.

Эта красивая традиция зародилась здесь больше десяти лет назад. Первый год участвовали всего несколько байдарок. В этом году их почти 500.

[Кахан Робинс, организатор мероприятия]:

«У нас есть и большая лодка. На её борту хор из 40 человек. Мы отправимся в путь и проплывём по всем каналам».

К участникам праздничного парада только одно требование – украсить байдарку огнями с всех сторон. Остальное – дело вкуса.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[зритель]:

«Мы живём на севере, и у нас очень долгие, тёмные зимы. Так что мы празднуем День святой Люсии, зажигая много огней на байдарках и на большой лодке, где поёт хор».

Процессия сделает несколько остановок. На каждой хор будет петь, в основном «Санта-Лючию». Парад байдарок продлится почти два часа. Посмотреть его собрались 20 тысяч горожан и туристов.

Праздник посвящён христианской святой из Сиракуз. Также есть легенда о средневековой девушке по имени Люсия. Она была женой шведского рыбака. Однажды в бурю погас маяк. Люсия поднялась на скалу с фонарём, освещая мужу путь к берегу. Злые силы убили женщину, но её образ остался стоять на скале и держать фонарь.

Короткая ссылка на эту страницу: