Курица с «драконьими лапами» – лучший подарок на вьетнамский Новый год

Курица с «драконьими лапами» – популярный подарок на Новый год по лунно-солнечному календарю во Вьетнаме. Когда-то..

Курица с «драконьими лапами» – популярный подарок на Новый год по лунно-солнечному календарю во Вьетнаме. Когда-то этих птиц выращивали только для правителей. Теперь же деликатес может попробовать каждый, если хватит денег.

Порода называется Донг Тао. Выращивают кур в одноимённой деревне. Нгуен Тхи Хонг Ньюнг – заводчица в третьем поколении.

[Нгуен Тхи Хонг Нюнг, фермер]:

«Самая ценная часть курицы – это её большие лапы. Кур обычных пород фермеры выращивают всего несколько месяцев. Но курицу Донг Тао надо растить больше года. Чем она взрослее, тем больше лапы, пока они не станут выглядеть вот так. Этому петуху два года».

От одной курицы Донг Тао можно получить 100 яиц за год. Все яйца забирают и помещают в инкубатор, поскольку птица может их раздавить большими лапами. Самцов держат в отдельных клетках, чтобы не дрались. Есть и другие сложности.

[Нгуен Тхи Хонг Ньюнг, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Поскольку куры стоят дорого, надо быть осторожными и хорошо о них заботиться. В холодную погоду их надо держать в тепле, хотя обычные куры могут спокойно гулять на улице».

Взрослые куры весят от трёх до шести килограммов. Несколько лет назад за одну птицу можно было выручить 2000 долларов. Сейчас экономика во Вьетнаме переживает спад, поэтому цена упала до 450 долларов. Однако это всё равно дорого. Столько вьетнамцы в среднем зарабатывают за месяц.

[Нгуен Ню Нгок, фермер]:

«Курица Донг Тао просто изумительная. Любая часть очень вкусная, приятная. Мясо сочное и сладкое, и у него особенный аромат. Но чтобы курятина была сладкой и обладала характерным ароматом, птице должно быть не менее десяти месяцев, а то и больше года».

Фермеры всегда с нетерпением ждут вьетнамского Нового года. Это самый важный праздник в стране. Его называют Тет. Нгуен продаёт своих птиц с «драконьими лапами» через Интернет. Так что перед Новым годом она много времени посвящает записи видеороликов.

В Донг Тао и соседних деревнях сейчас держат 800 000 кур местной породы. Восемь лет назад их было полмиллиона.

Короткая ссылка на эту страницу: