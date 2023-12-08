Мексиканцев напугало землетрясение

Землетрясение застало врасплох жителей столицы Мексики. Оно произошло в разгар рабочего дня – в 14:03 по..

[жительница Мехико]:

«Оно было очень сильным. Плохо, что в здании сирену включили уже после того, как она сработала на улице. Мы стали эвакуироваться. Сначала мы перешли в безопасное место, а потом спустились вниз». [житель Мехико]:

«Мы вдруг почувствовали движение. Я заметил это и вышел на улицу. Я видел, как коллеги выходят из офиса, стараясь уберечь себя и переждать землетрясение. Сирена гудела долго».

Землетрясение застало врасплох жителей столицы Мексики. Оно произошло в разгар рабочего дня – в 14:03 по местному времени. По данным Геологической службы США, оно было силой 5,8 балла.

Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился примерно в 200 километрах к югу от столицы, в штате Пуэбла. Очаг залегал на глубине 44 километра. Землетрясение затронуло ряд регионов центральной Мексики.

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При этом сообщений о каких-либо повреждениях пока не поступало. Мэр Мехико также написал в соцсети, что в столице разрушений пока не выявлено.

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