В Словакии патрулируют границу с Венгрией, чтобы сдержать мигрантов

Европа продолжает противостоять нелегальной миграции. Так, в Словакии начинают патрулировать всю границу с Венгрией. В последние..

Европа продолжает противостоять нелегальной миграции. Так, в Словакии начинают патрулировать всю границу с Венгрией. В последние месяцы оттуда проникает всё больше искателей лучшей жизни. В патрулировании участвуют силы полиции и армии.

На бывший венгерско-словацкий пограничный пункт рядом с венгерским городом Райка прибыл новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он встретился с официальными лицами и ознакомился с системой контроля на границе. Некоторое спецоборудование одолжила соседняя Чехия.

[Роберт Фицо, премьер-министр Словакии]:

«Это специальная техника, с помощью которой можно обнаружить людей даже ночью на расстоянии в несколько километров. Поэтому вдоль всей границы (с Венгрией) мы демонстрируем все наши возможности, включая беспилотники, автомобили, а также собак и даже лошадей, предназначенных для патрулирования в дневное время. Это даст понять всем, в том числе нелегальным перевозчикам и организаторам незаконной миграции, что Словакия готова защищать свою территорию». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Эта акция служит чётким сигналом всем нелегальным мигрантам, но особенно нелегальным перевозчикам людей, чтобы они поняли: с приходом нового правительства появился новый подход к нелегальной миграции».

Мигранты, прибывающие в Словакию, следуют по так называемому балканскому миграционному маршруту. Они попадают в Румынию или Венгрию, затем транзитом следуют через Словакию в Австрию.

В 2015 году Венгрия построила ограждение на внешней границе, но мигрантам из Афганистана и с Ближнего Востока по-прежнему удаётся попасть в европейскую страну.

Между тем принимают меры и власти Испании. Исполняющий обязанности главы МВД прибыл в Сенегал, чтобы пообщаться с коллегой. Он также подарил западноафриканской стране шесть новейших дронов для наблюдения за береговой линией.

В Сенегал стекаются нелегальные мигранты из стран Западной Африки. Отсюда через Атлантику добираются до испанских Канарских островов. Из-за этого в последнее время в Испании увеличился наплыв выходцев из Африки. Кроме того, мигранты часто погибают во время опасного путешествия.

Испания также направила гражданский самолёт, который поможет патрулировать побережье Сенегала и Мавритании. Ранее в Сенегал прибыли 38 испанских военнослужащих, а также четыре катера, 13 вездеходов и вертолёт.

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