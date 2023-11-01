Израиль подтвердил удары по лагерю беженцев «Джабалия»

В ночь на среду израильские силы продолжили обстреливать объекты в секторе Газа. Спикер ЦАХАЛ также подтвердил..

В ночь на среду израильские силы продолжили обстреливать объекты в секторе Газа. Спикер ЦАХАЛ также подтвердил удары по лагерю беженцев «Джабалия». По его словам, его рассматривают как «центральный оплот ХАМАС».

Представители палестинской службы здравоохранения заявили, что, по меньшей мере, 50 палестинцев были убиты в результате авиаударов по густонаселённому лагерю на севере сектора Газа.

Индонезийская больница в Газе подтвердила эту цифру, добавив, что 150 человек также были ранены.

Израильские военные обвинили ХАМАС, который контролирует узкую прибрежную территорию, в использовании гражданских зданий в качестве прикрытия для боевиков, командиров и вооружения.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник вновь призвал защитить гражданское население. В Газе, где проживает более двух миллионов человек, наблюдается нехватка еды, воды, лекарств и топлива. Также происходят перебои со связью и подачей электричества.

Это КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. Здесь работают десятки египетских добровольцев. Они говорят, что поток грузовиков с помощью за последнее время увеличился.

Белый дом во вторник подтвердил, что за последние 24 часа в Газу въехало 66 грузовиков с гуманитарной помощью. Ещё десятки ждут пропуска.

Между тем, в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан утром в среду можно было услышать стрельбу. Она завязалась во время рейда израильских военных. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в ходе боёв были убиты четыре человека.

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