Израиль подтвердил удары по лагерю беженцев «Джабалия»

В ночь на среду израильские силы продолжили обстреливать объекты в секторе Газа. Спикер ЦАХАЛ также подтвердил..
Дата загрузки: 2023-11-01
Представители палестинской службы здравоохранения заявили, что, по меньшей мере, 50 палестинцев были убиты в результате авиаударов по густонаселённому лагерю на севере сектора Газа.
Индонезийская больница в Газе подтвердила эту цифру, добавив, что 150 человек также были ранены.
Израильские военные обвинили ХАМАС, который контролирует узкую прибрежную территорию, в использовании гражданских зданий в качестве прикрытия для боевиков, командиров и вооружения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник вновь призвал защитить гражданское население. В Газе, где проживает более двух миллионов человек, наблюдается нехватка еды, воды, лекарств и топлива. Также происходят перебои со связью и подачей электричества.
Это КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа. Здесь работают десятки египетских добровольцев. Они говорят, что поток грузовиков с помощью за последнее время увеличился.
Белый дом во вторник подтвердил, что за последние 24 часа в Газу въехало 66 грузовиков с гуманитарной помощью. Ещё десятки ждут пропуска.
Между тем, в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан утром в среду можно было услышать стрельбу. Она завязалась во время рейда израильских военных. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в ходе боёв были убиты четыре человека.
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