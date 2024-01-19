Тысячи людей снова протестовали против реформы премьера Словакии

Тысячи людей собрались в Братиславе на митинг, организованный оппозицией. Они выражают протест против планов правительства Словакии..

Тысячи людей собрались в Братиславе на митинг, организованный оппозицией. Они выражают протест против планов правительства Словакии упразднить специальную прокуратуру, которая расследовала коррупцию, и смягчить наказание за финансовые преступления.

Люди скандируют «Долой Фицо!» Политик в очередной раз занял кресло премьера в октябре прошлого года. По его мнению, реформа нужна, чтобы положить конец гонениям со стороны специальной прокуратуры, которая якобы превышает полномочия.

Однако многие уверены, что он пытается защитить своих соратников и близких к правительству бизнесменов.

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[протестующая]:

«То, что делает господин Фицо, неописуемо. Я очень зла и искренне переживаю за своих внучек и будущего внука. Я в ужасе, и мне противно. Мы были здесь в 1989 году (во время Бархатной революции); наши дети были маленькими. Это полное дежавю».

Тем временем, президент Словакии Зузана Чапутова призвала законодателей пересмотреть планируемую реформу.

[Зузана Чапутова, президент Словакии]:«Смягчение приговоров, повышение порога уголовного преследования, изменение условий условного освобождения и изменение сроков давности будут означать, что государство отказывается от защиты своих граждан и обеспечения эффективного правосудия».

Роберт Фицо пытается ускорить принятие реформы.

[Роберт Фицо, премьер-министр Словакии]:«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня выступал не президент. Обычно глава государства не выступает с обсуждением законопроектов. Вместо этого она выступала как представитель Прогрессивной Словакии и оппозиции».

В последние недели тысячи людей выходили на словацкие площади, чтобы выразить недовольство реформой.

Европейская комиссия и Соединённые Штаты также выразили обеспокоенность планами правительства Словакии. Тем временем, Европейский парламент призвал Еврокомиссию принять меры «для защиты верховенства закона и независимости судебной системы страны».

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