Тысячи людей снова протестовали против реформы премьера Словакии

Тысячи людей собрались в Братиславе на митинг, организованный оппозицией. Они выражают протест против планов правительства Словакии..
Дата загрузки: 2024-01-20
Люди скандируют «Долой Фицо!» Политик в очередной раз занял кресло премьера в октябре прошлого года. По его мнению, реформа нужна, чтобы положить конец гонениям со стороны специальной прокуратуры, которая якобы превышает полномочия.
Однако многие уверены, что он пытается защитить своих соратников и близких к правительству бизнесменов.[протестующая]:
«То, что делает господин Фицо, неописуемо. Я очень зла и искренне переживаю за своих внучек и будущего внука. Я в ужасе, и мне противно. Мы были здесь в 1989 году (во время Бархатной революции); наши дети были маленькими. Это полное дежавю».
Тем временем, президент Словакии Зузана Чапутова призвала законодателей пересмотреть планируемую реформу.[Зузана Чапутова, президент Словакии]:
«Смягчение приговоров, повышение порога уголовного преследования, изменение условий условного освобождения и изменение сроков давности будут означать, что государство отказывается от защиты своих граждан и обеспечения эффективного правосудия».
Роберт Фицо пытается ускорить принятие реформы.[Роберт Фицо, премьер-министр Словакии]:
«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня выступал не президент. Обычно глава государства не выступает с обсуждением законопроектов. Вместо этого она выступала как представитель Прогрессивной Словакии и оппозиции».
В последние недели тысячи людей выходили на словацкие площади, чтобы выразить недовольство реформой.
Европейская комиссия и Соединённые Штаты также выразили обеспокоенность планами правительства Словакии. Тем временем, Европейский парламент призвал Еврокомиссию принять меры «для защиты верховенства закона и независимости судебной системы страны».
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