Король Чарльз III не извинился перед кенийцами

Король Великобритании Чарльз III прибыл в Кению с официальным четырёхдневным визитом. Там, выступая на приёме, он..

Король Великобритании Чарльз III прибыл в Кению с официальным четырёхдневным визитом. Там, выступая на приёме, он выразил сожаление по поводу всех страданий, которые кенийцы пережили, сражаясь за независимость от британского колониального правления. [Чарльз III, король Великобритании]:«Проступки прошлого – повод для величайшей скорби и глубочайшего сожаления. Против кенийцев были совершены отвратительные и неоправданные акты насилия».

При этом в своей речи король не стал приносить полные извинения.

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[Чарльз III, король Великобритании]:«Прошлое не изменишь. Но, обращаясь к нашей истории честно и открыто, мы, возможно, сегодня сможем продемонстрировать силу нашей дружбы. И, поступая таким образом, я надеюсь, мы сможем продолжать строить ещё более тесные отношения на годы вперёд».

Многие граждане бывших британских колоний хотят, чтобы Чарльз III прямо извинился и одобрил возмещение ущерба за злоупотребления в колониальную эпоху, включая пытки, убийства и экспроприацию земли.

По данным Кенийской комиссии по правам человека, во время восстания Мау-Мау в центральной Кении в 1952-60 годах около 90 000 кенийцев были убиты либо искалечены и 160 000 оказались в заключении.

Великобритания ранее выражала сожаление по поводу этих злоупотреблений. В 2013 году она согласилась на компенсацию в размере 24 миллионов долларов.

Президент Кении Уильям Руто похвалил Чарльза III за его заявление и назвал это «очень обнадёживающим первым шагом».

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