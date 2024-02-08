Албания скоро начнёт принимать мигрантов в рамках сделки с Италией

Албанский порт Шенгини будет принимать нелегальных мигрантов, отправленных Италией. Парламент Албании уже готов ратифицировать соглашение, заключённое с итальянским правительством в конце прошлого года.

Несколько дней назад Конституционный суд Албании постановил, что сделка не нарушает законов страны. Европейская комиссия, в свою очередь, заявила, что эта схема согласуется с законодательством ЕС.

После ратификации Албания станет первой европейской страной, не входящей в ЕС, которая согласилась принимать мигрантов из Евросоюза.

Жители Албании отнеслись к этому с пониманием.

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[Арьян Бастри, житель Шенгини]:

«Мы (албанцы) тоже когда-то эмигрировали. Нас принимали Италия и Греция – наши соседние страны. Мы эмигрировали, потому что были вынуждены. Везде в мире есть бедные люди, и они эмигрируют в поисках лучшей жизни». [Мхилл Марку, житель Шенгини]:

«Я приветствую это соглашение, поскольку считаю, что за добро надо платить добром. Мои дети выросли в Италии. У меня их четверо: три сына и дочь. Они живут в Римини. Италия их вырастила».

В рамках соглашения Италия построит два центра по приёму нелегальных мигрантов – в Шенгини и Гядере. Работать там будут итальянцы. При этом в Албании одновременно может находиться не более 3000 мигрантов. Итальянские власти рассчитывают, что в будущем центры станут принимать 36 000 мигрантов в год.

В Албанию будут отправлять мигрантов из Африки, Азии и с Ближнего Востока. В их число не войдут несовершеннолетние, беременные женщины и инвалиды. В центрах мигранты будут ждать решения миграционной службы. После этого им либо предоставят убежище, либо выдворят из Европы.

Сделка заключена на пять лет. Правительство Италии надеется, что эта мера заставит мигрантов задуматься, прежде чем пытаться попасть в Евросоюз.

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