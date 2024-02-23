Парламент Албании одобрил сделку с Италией по приёму мигрантов

Парламент Албании ратифицировал соглашение с Италией, которое позволит ей построить миграционные центры в балканской стране. «За» проголосовали 77 из 140 депутатов. Оппозиционные законодатели в знак протеста голосовать не стали.

Соглашение подписали в ноябре прошлого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони и её албанский коллега и социалист Эди Рама. Представители правоцентристской Демократической партии Албании и правозащитные группы обратились с жалобой в Конституционный суд страны. Однако в начале февраля он постановил, что сделка не нарушает албанских законов.

Согласно договору, Италия построит два миграционных центра – один в портовом городе Шенгини, другой – в деревне Гядер. Первый будет принимать и проверять мигрантов, а во втором мигранты будут ждать оформления документов. Одновременно оба центра смогут принимать 3000 человек, а пропускная способность за год может достигнуть 36 000.

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Активисты, выступающие против сделки, собрались у здания парламента Албании.

[участница протеста]:

«Эта туристическая зона не будет прежней после того, как построят миграционные центры. Из Шенгини мигрантов будут отправлять в Гядер – в закрытую тюрьму. Пример других стран показывает, что у нас тоже появятся проблемы с безопасностью».

Миграционные центры должны открыться уже этой весной. Работать в них будут итальянцы. Албанская полиция обеспечит внешнюю охрану. Тех мигрантов, которые не получат убежища в ЕС, депортируют.

Соглашение заключено пока только на пять лет. Албания стала первой европейской страной, не входящей в ЕС, которая согласилась принимать мигрантов из Евросоюза.

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