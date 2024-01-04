Мигранты массово перебираются через заграждения на границе и сдаются пограничникам США

Мигранты в мексиканском Сьюдад-Хуаресе погружаются в холодные воды реки Рио-Браво, чтобы добраться до границы с американским..

Мигранты в мексиканском Сьюдад-Хуаресе погружаются в холодные воды реки Рио-Браво, чтобы добраться до границы с американским штатом Техас. Затем они перебираются через ограждения и массово сдаются пограничникам.

Кризис на южной границе США набирает обороты. Как сообщается, в декабре на американскую территорию перешло более 300 тысяч искателей убежища. Это рекорд. При этом это только официальные цифры.

На самых загруженных участках устанавливают новые заграждения. Однако они мало помогают.

Оценить ситуацию на месте прибыл спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон – лидер республиканского большинства. Он раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не только ослабила нынешние миграционные ограничения, но также мешает Техасу самому принимать меры по сдерживанию потока людей.

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[Майк Джонсон, спикер палаты представителей]:«Здесь, в Техасе, губернатор Эбботт сделал больше для соблюдения закона, чем президент. И как отреагировала администрация? Она подала в суд на штат Техас, чтобы тот прекратил усилия по сдерживанию. Она подала на них в суд, чтобы лишить их возможности устанавливать буи на воде и колючую проволоку на остальной территории. Это абсолютное безумие».

Джонсон также отметил, что если демократы восстановят политику, согласно которой мигранты должны ожидать рассмотрения своих заявок на получение убежища в Мексике, то поток мигрантов сократится на 70%.

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