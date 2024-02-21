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Финляндия: тысячи мигрантов ждут в России возможности перейти границу и попасть в ЕС

Финляндия: тысячи мигрантов ждут в России возможности перейти границу и попасть в ЕС

Тысячи мигрантов из африканских и ближневосточных стран ждут в России возможности пересечь границу Финляндии. Об этом..

Дата загрузки: 2024-02-21

Финляндия: тысячи мигрантов ждут в России возможности перейти границу и попасть в ЕС

Тысячи мигрантов из африканских и ближневосточных стран ждут в России возможности пересечь границу Финляндии. Об этом заявила финский министр внутренних дел Мари Рантанен. Она сказала, что у Финляндия есть информация, которая это подтверждает.

Скандинавская страна закрыла границу с Россией в конце прошлого года. Причиной стало то, что к пропускным пунктам устремились десятки мигрантов без документов, позволяющих легально въехать в Евросоюз. Финляндия обвиняет Москву в организации переправки нелегальных мигрантов к границе. Кремль это отрицает.

МИД Финляндии в срочном порядке разработает законопроект, который позволит усилить безопасность на границе, а также противостоять организованной нелегальной миграции.

Правительство представит законопроект в парламенте в марте.

На границе Финляндии и России работали девять КПП. Один перестал функционировать весной 22-го. В ноябре прошлого года постепенно закрыли остальные, кроме самого северного перехода «Райа-Йоосеппи», которым из-за отдалённости почти не пользуются.

Москва утверждает, что российские пограничники пропускали только тех, у кого были надлежащие документы. А власти Финляндии заявляют, что с августа по декабрь прошлого года в Финляндию из России прибыло более 1300 нелегальных мигрантов из таких стран, как Йемен, Сомали и Сирия.
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