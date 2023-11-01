Картины и украшения: вещи телеведущей Барбары Уолтерс выставили на торги

[Кэролайн Моррисси, сотрудница аукционного дома Bonhams]:

«Она была страстным коллекционером во всех этих областях и собирала всё продуманно».

Имущество знаменитой американской телеведущей и журналистки Барбары Уолтерс выставили на торги. Аукционный дом Bonhams («Бонхамс») представляет более 300 лотов. Это картины, ювелирные изделия, мебель и предметы декора. Большинство предметов хранились в квартире телеведущей в Верхнем Ист-Сайде, где она прожила 30 лет.

Жемчужина коллекции – картина «Египтянка» кисти Джона Сингера Сарджента. За неё рассчитывают выручить до 1,8 миллиона долларов.

Ещё один яркий лот – кольцо с бриллиантом Harry Winston весом почти 14 карат. Его оценивают в 600-900 тысяч долларов. Кольцо Барбаре подарил Мерв Эделсон, за которым она дважды была замужем.

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Также с молотка уйдут три пары уникальных серёг. Их создал специально для Уолтерс ювелир Жоэль Артур Розенталь. Его называют «Фаберже нашего времени». Он продаёт свои творения бод брендом JAR.

[Кэролайн Моррисси, сотрудница аукционного дома Bonhams]:

«JAR – французский ювелир. Он ещё жив. Но покупатель не выбирает JAR. Это он выбирает клиентов. Мастер создаёт ювелирное изделие, учитывая особенности человека. Поэтому украшения получаются такими интересными. Эти три пары серёжек смелые, яркие и по-настоящему отражают индивидуальность Барбары».

Каждая пара серёг оценивается примерно в 200 тысяч долларов. А за все лоты рассчитывают выручить восемь миллионов. Деньги пойдут на благотворительность в тех сферах, которые были важны для самой Барбары Уолтерс.

Журналистка десять лет работала в утренних новостях Today на канале NBC, потом ещё 25 на ABC вела информационную передачу 20/20. В последние годы жизни вела своё дневное телешоу The View. Барбара Уолтерс скончалась 30 декабря 2022 года в возрасте 93 лет.

Аукцион состоится 6 ноября. Также торги проходят онлайн. Они продлятся до 7 ноября.

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