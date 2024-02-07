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Индиец сделал скульптуру из песка, чтобы пожелать Карлу III скорейшего выздоровления

Индиец сделал скульптуру из песка, чтобы пожелать Карлу III скорейшего выздоровления

Песчаную скульптуру Карла III создал индийский мастер Сударсан Паттнаик на пляже в Пури. Так он хочет..

Дата загрузки: 2024-02-07

Индиец сделал скульптуру из песка, чтобы пожелать Карлу III скорейшего выздоровления

Песчаную скульптуру Карла III создал индийский мастер Сударсан Паттнаик на пляже в Пури. Так он хочет пожелать британскому монарху скорейшего выздоровления. Недавно у него обнаружили рак.

[Сударсан Паттнаик, скульптор]:
«Его величеству королю Карлу III нездоровится. Во всём мире молятся о его скорейшем выздоровлении. Мы, индийские художники, создали на пляже Пури скульптуру высотой более двух метров и молимся о скорейшем выздоровлении короля».

Карл III пока не будет участвовать в публичных мероприятиях. Он уже начал проходить курс лечения. Во дворце сообщают, что король настроен оптимистично и надеется вскоре вернуться к работе.

Сударсан Паттнаик – известный индийский скульптор, работающий с песком. Этим искусством увлёкся в детстве. Он создал десятки композиций, посвящённых важным мировым событиям. Десять лет назад правительство Индии вручило ему престижную награду «Падма Шри» – четвёртую по значимости из всех наград, которыми удостаивают гражданских.
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