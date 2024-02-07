Индиец сделал скульптуру из песка, чтобы пожелать Карлу III скорейшего выздоровления

Песчаную скульптуру Карла III создал индийский мастер Сударсан Паттнаик на пляже в Пури. Так он хочет..

Песчаную скульптуру Карла III создал индийский мастер Сударсан Паттнаик на пляже в Пури. Так он хочет пожелать британскому монарху скорейшего выздоровления. Недавно у него обнаружили рак.

[Сударсан Паттнаик, скульптор]:

«Его величеству королю Карлу III нездоровится. Во всём мире молятся о его скорейшем выздоровлении. Мы, индийские художники, создали на пляже Пури скульптуру высотой более двух метров и молимся о скорейшем выздоровлении короля».

Карл III пока не будет участвовать в публичных мероприятиях. Он уже начал проходить курс лечения. Во дворце сообщают, что король настроен оптимистично и надеется вскоре вернуться к работе.

Сударсан Паттнаик – известный индийский скульптор, работающий с песком. Этим искусством увлёкся в детстве. Он создал десятки композиций, посвящённых важным мировым событиям. Десять лет назад правительство Индии вручило ему престижную награду «Падма Шри» – четвёртую по значимости из всех наград, которыми удостаивают гражданских.

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