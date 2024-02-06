У короля Карла III диагностировали рак

У короля Карла III нашли рак. Как сообщает Букингемский дворец, теперь он отложит участие в мероприятиях и сосредоточится на лечении.

Какая именно форма онкологии у монарха, не сообщается. При этом в заявлении королевской семьи отмечено, что они настроены оптимистично, и что король надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности.

В прошлом месяце Карл III три ночи провёл в больнице, где ему сделали операцию по коррекции увеличенной простаты.

Во дворце сообщили, что во время визита в больницу была обнаружена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, но не предоставили никаких дополнительных подробностей о природе рака. Королевский источник сообщил, что это не рак простаты.

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75-летний монарх был коронован в сентябре 2022 года после смерти его матери королевы Елизаветы II.

[жительница Лондона]:«Это очень грустно. И это произошло через год после коронации. Мои мысли с ним, с семьёй. Надеюсь, что они все сплотятся, и он выздоровеет». [житель Лондона]:«Честно говоря, он отлично справляется со своей работой. Я большой его поклонник. Мне кажется, что его семья хотела бы приватности в этом вопросе. Но он публичный человек и понимает, как это свяжет его с другими людьми, другими семьями, которые проходят через это. Это немного шокирует, правда». [житель Лондона]:«Мы любили его маму. Я родился сразу после того, как она взошла на трон, так что она была частью моей жизни. И это очень грустно для любого человека. Желаю ему всего наилучшего. Очень грустно». [жительница Лондона]:«У него будут лучшие врачи, у него есть шанс, единственное, что против него – это возраст. Пусть он отдыхает, отречётся от трона и передаст его Уильяму».

Британские и мировые лидеры также передали монарху свои лучшие пожелания. Среди них премьер-министр и парламент Великобритании, премьеры Австралии и Канады, а также президент США Джо Байден.

Кроме того, ожидается, что короля навестит его сын принц Гарри. Он почти не возвращался в Великобританию с тех пор, как они с Меган переехали в Калифорнию в 2020 году. Теперь же наблюдатели отмечают, что болезнь может снова сплотить британскую королевскую семью.

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