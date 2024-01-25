200 дронов показали световое шоу в ночном небе Мадрида

Световым шоу в ночном небе полюбовались жители и гости Мадрида. Двести дронов сформировали изображения знаковых туристических..
Дата загрузки: 2024-01-25
Световое шоу прошло в честь открытия международной выставки Fitur в Мадриде. Она пройдёт в 44-й раз. Мероприятие посвящено всему, что связано с туристической индустрией.
В выставке участвуют разные страны мира. Каждая занимает отдельную площадку. Экспоненты знакомят гостей мероприятия с туристическими достопримечательностями своей страны и местным сервисом.
Кроме того, на выставке проходят семинары и обучение для работников туриндустрии.
Выставка продлится пять дней. Организаторы ожидают, что в этом году её посетят 250 тысяч человек.
Световое шоу дронов организовала сеть отелей Sercotel. В этом году она празднует своё 30-летие.
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