Ванко Георгиев из Северной Македонии не первый человек, кто держит птиц. Но он может похвастаться тем,..

Македонец держит дома 600 попугаев, и их становится всё больше

Ванко Георгиев из Северной Македонии не первый человек, кто держит птиц. Но он может похвастаться тем, что под его опекой живут 600 пернатых.

Мужчина держит волнистых попугайчиков и какаду. Выделил им место на верхнем этаже своего дома в Струмице. Общая площадь птичьего жилья – 100 квадратных метров.

Ванко стал любителем птиц случайно. Раньше попугаев держали его племянники. Однажды решили уехать.

[Ванко Георгиев, владелец птиц]:

«Я забрал попугаев у племянников. И поскольку они сильно любили птиц, я решил оставить всех себе».

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С тех пор прошло 20 лет. Попугаи не только прекрасно живут, но и размножаются.

[Ванко Георгиев, владелец птиц]:

«Я всегда знаю, когда вылупятся птенцы. Знаю точно всё – сколько птенцов будет, и когда они появятся на свет. Для меня большая радость, что есть птенцы и я могу за ними присматривать».

С утра мужчина сразу идёт к пернатым. Два часа нужно на то, чтобы всех накормить, а потом прибраться.

[Ванко Георгиев, владелец птиц]:

«Это настоящее удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо. Часто не могу дождаться, когда проснусь и увижу их, узнаю, как у них дела».

Ещё час своим подопечным Ванко посвящает днём. Тоже кормит и убирается. Для него это ежедневный распорядок.

Волнистые попугайчики в среднем живут 10-15 лет. Это в домашних условиях. В дикой природе намного меньше. Какаду доживают до 60-80 лет.

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