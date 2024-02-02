Македонец держит дома 600 попугаев, и их становится всё больше

Ванко Георгиев из Северной Македонии не первый человек, кто держит птиц. Но он может похвастаться тем,..
Дата загрузки: 2024-02-02
Мужчина держит волнистых попугайчиков и какаду. Выделил им место на верхнем этаже своего дома в Струмице. Общая площадь птичьего жилья – 100 квадратных метров.
Ванко стал любителем птиц случайно. Раньше попугаев держали его племянники. Однажды решили уехать.
[Ванко Георгиев, владелец птиц]:
«Я забрал попугаев у племянников. И поскольку они сильно любили птиц, я решил оставить всех себе».
С тех пор прошло 20 лет. Попугаи не только прекрасно живут, но и размножаются.
[Ванко Георгиев, владелец птиц]:
«Я всегда знаю, когда вылупятся птенцы. Знаю точно всё – сколько птенцов будет, и когда они появятся на свет. Для меня большая радость, что есть птенцы и я могу за ними присматривать».
С утра мужчина сразу идёт к пернатым. Два часа нужно на то, чтобы всех накормить, а потом прибраться.
[Ванко Георгиев, владелец птиц]:
«Это настоящее удовольствие. Я чувствую себя очень хорошо. Часто не могу дождаться, когда проснусь и увижу их, узнаю, как у них дела».
Ещё час своим подопечным Ванко посвящает днём. Тоже кормит и убирается. Для него это ежедневный распорядок.
Волнистые попугайчики в среднем живут 10-15 лет. Это в домашних условиях. В дикой природе намного меньше. Какаду доживают до 60-80 лет.
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