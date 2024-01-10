По реке Хоксбери, всего в 70 километрах от Сиднея, идёт судно. Это последняя в Австралии почтовая..

Речная почта уже более 100 лет работает на австралийской реке Хоксбери

[Джастин Пинеги, директор почтовой службы]:

«Большая часть этих территорий принадлежит либо национальному парку, либо природному заповеднику. Это отличное место для жизни».

По реке Хоксбери, всего в 70 километрах от Сиднея, идёт судно. Это последняя в Австралии почтовая лодка. Она обслуживает сотни людей, которые живут вдоль реки.

Местные жители довольны близостью к природе, но у многих нет возможности на личном транспорте добраться до цивилизации. Поддерживать связь с миром как раз и помогает речная почта.

[Джастин Пинеги, директор почтовой службы]:

«Мы доставляем всё что угодно – от почтовой открытки до ящика вина. У нас бывает до 450 почтовых отправлений в день».

Почтовая служба на реке Хоксбери работает с 1910 года. Двенадцать лет назад управлять компанией стал Джастин Пинеги. Ему помогают жена и брат. Лодка подвозит почту к берегу, а на суше её разносит адресатам местный почтальон.

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[Бет Рейнер, почтальон и жительница острова Дангар]:

«Мы по-прежнему получаем посылки. Они идут дня на два дольше, чем это бывает обычно. Но в этом нет ничего странного, поскольку мы живём далеко».

И хотя это последняя речная почта в Австралии, почтовая компания процветает.

[Марджи Уэйт, местная жительница]:

«Думаю, это золотая жила. И мы хотим, чтобы так всё и оставалось».

На почтовой лодке также можно прокатиться. Этой услугой пользуются и местные жители, и туристы. Платы с них не берут. Владельцы компании зарабатывают только на доставке.

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