Впервые за 220 лет сотни миллиардов цикад выйдут из-под земли в США

Сотни миллиардов цикад появятся этой весной в США. Такие прогнозы делают учёные. По их словам, впервые..

[Джим Лаудерман, энтомолог]:

«Это возможность увидеть то, чего никогда не видел ни один ныне живущий человек. И сменится шесть или семь поколений людей прежде, чем такое увидишь снова. Думаю, это захватывающее событие».

Сотни миллиардов цикад появятся этой весной в США. Такие прогнозы делают учёные. По их словам, впервые за 221 год из-под земли одновременно выйдут два выводка периодических цикад с 13-летним и 17-летним жизненными циклами.

Цикад с 17-летним жизненным циклом называют выводком XIII. Они чаще встречаются в южных штатах. Цикады с 13-летним жизненным циклом известны как выводок XIX. Они в основном распространены на северо-востоке США.

Обычно из-под земли появляются сотни миллионов и даже миллиарды цикад. Такая массовость позволяет хищникам насытиться, не уничтожив всех насекомых. Так выводок сохраняет свой род.

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Длинный жизненный цикл не даёт другим видам синхронизироваться с цикадами и давать больше потомства в годы, когда насекомые появляются из своих подземных нор. А разный период жизненного цикла у разных выводков цикад позволяет избежать генетического скрещивания. Но в этот раз будет иначе.

[Бруно де Медейрос, куратор Музея естественной истории им. Филда]:

«Трудно точно сказать, сколько будет цикад, но это будет множество миллиардов, может быть, сотни. Это редкое событие даёт возможность цикадам выйти на свободу и встретиться друг с другом. Так может произойти скрещивание видов».

Впрочем, учёные полагают, что выводки встретятся только в Спрингфилде – столице штата Иллинойс на Среднем Западе США, и в её пригородах.

Периодические цикады проводят долгие годы под землёй лишь для того, чтобы пожить на поверхности несколько недель. После спаривания самцы сразу слабеют и умирают. А самки умирают чуть позже. Сначала им надо отложить яйца. В одной кладке их примерно 600.

Цикады не опасны для людей и растений. Но, когда их так много, это может создать некоторые неудобства.

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