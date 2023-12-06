К 100-летию Walt Disney приурочили рождественский парад в Чили

100-летию компании Walt Disney посвятили рождественский парад в Сантьяго – столице Чили. Главными героями праздника стали..
Дата загрузки: 2023-12-06
В воздухе проплывают Микки Маус, Дональд Дак, Моана – дочь полинезийского вождя, юный Симба и снеговик Олаф из «Холодного сердца».
[зрительница]:
«Я буду криком приветствовать Молнию Маккуина (когда его пронесут мимо). Я люблю мультфильмы Pixar. Мы большие поклонники этой студии».
На главных проспектах Сантьяго собрались тысячи зрителей.
[зритель]:
«Это мероприятие подходит и для детей, и для взрослых, потому что оно напоминает нам о детстве, о первых персонажах Walt Disney – Микки, Гуфи и Минни».
Компанию Walt Disney основали в 1923 году братья Уолт и Рой Диснеи. Это старейшая в мире работающая анимационная студия.
Рождественский парад в Сантьяго проходит в 12-й раз. Его отменяли только во время пандемии.
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