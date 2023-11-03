Турмалины, бриллианты и жемчуг: какие украшения продадут на Неделе роскоши Sotheby’s

На протяжении 80 лет в этой сумке хранилась коллекция королевских драгоценностей. Её нашли в хранилище немецкого..

На протяжении 80 лет в этой сумке хранилась коллекция королевских драгоценностей. Её нашли в хранилище немецкого банка. Уже скоро эти украшения уйдут с молотка на аукционе Sotheby’s. [Адрес Уайт Корреал, представитель Sotheby’s]:«Можно проследить историю этих драгоценностей через их происхождение. И в данном случае это пять разных европейских монарших семей, которые породнились друг с другом в XIX и XX веках».

Одно из таких украшений – корсажная брошь из жемчуга и бриллиантов, которую надевали на платье. Её планируют продать за 300-500 тысяч долларов США.

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[Адрес Уайт Корреал, представитель Sotheby’s]:«Как видите, она похожа на венок, но её можно раскрыть, чтобы видоизменить украшение. Также можно разделить элементы венка и использовать их как отдельные броши или использовать жемчуг. Его можно закреплять на серьгах или разных ожерельях».

Аукцион стал частью Недели роскоши в Женеве. Это аукционное мероприятие проводят два раза в год.

Ещё одна коллекция, которую Sotheby’s выставляет на торги, называется «Великолепные драгоценности». Она включает «Голубую лагуну» – колье ювелира Адлера с чрезвычайно редким турмалином параиба. Это очень ценные самоцветы насыщенного небесно-голубого цвета. Вес этого камня – 93,94 карата.

[Кэтрин Беккет, представительница Sotheby’s]:«Этот драгоценный камень по понятным причинам называется «Голубой лагуной». Швейцарский ювелир Адлер создал это великолепное ожерелье, напоминающие водопад, впадающий в Голубую лагуну, а затем вытекающий из неё. Качество исключительное».

Ожерелье планируют продать за 2,5 миллиона долларов.

Ещё один лот – изумрудно-бриллиантовое колье, цена которого может достичь миллиона 800 тысяч долларов.

[Кэтрин Беккет, представительница Sotheby’s]:«Здесь около 60 каратов, все камни высочайшего качества, очень чистые, что очень редко встречается среди изумрудов».

Также Sotheby’s выставляет на торги около 100 часов. Одним из самых востребованных экземпляров могут стать наручные часы Philippe Patek с хронографом из розового золота и указателем фаз Луны. Их стоимость оценивается в сумму до 4,4 миллиона долларов.

Аукционы пройдут в Женеве с 5 по 8 ноября.

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