Вымерших пауков-скакунов снова нашли в Португалии

Паук-скакун Фагильде успешно прятался от глаз учёных последние 92 года. Теперь же группа исследователей обнаружила редкое..

Паук-скакун Фагильде успешно прятался от глаз учёных последние 92 года. Теперь же группа исследователей обнаружила редкое членистоногое на севере Португалии у деревни, где его когда-то впервые описали.

Этот вид задокументировали в 1931 году. С тех пор этих пауков больше не встречали.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Серхио Энрикес, руководитель экспедиции]:«Важно знать, что вид всё ещё существует. Если бы он исчез, мы ничего не могли бы сделать для его сохранения. Теперь у нас есть надежда, что мы можем обеспечить его существование и процветание через 100 лет».

Скакуны – это семейство пауков, обитающее на нескольких континентах. Известно, что они роют норы и закрывают вход откидной крышкой, похожей на люк.

Такие пауки пугливы и, выжидая добычу, обычно остаются в своих норах.

Примечательно, что и 90 лет назад, и сейчас обнаружили только самок. Самцов этого вида пока не видели.

Команда утверждает, что сделала это открытие среди кучи листьев близ городка Фагильде. Эти пауки имеют полоски на спине, отличающие их от других скакунов.

[Серхио Энрикес, руководитель экспедиции]:«Они живут в своих норах, поэтому имеют тенденцию изолировать себя географически. Это означает, что у них ограниченный ареал, они живут на очень маленькой территории».

Учёные говорят, что теперь хотят выяснить, чем питается этот вид пауков и какую роль играет в экосистеме.

Экспедиция стала частью проекта «Поиск утраченных видов» некоммерческой организации Re:wild. Её в 2017 году основал голливудский актёр Леонардо Ди Каприо вместе с группой известных учёных-экологов.

Организация заявляет, что подтвердила повторное открытие одиннадцати других видов, включая вьющуюся саламандру Джексона в Гватемале и золотого крота де Винтона в Южной Африке.

Короткая ссылка на эту страницу: