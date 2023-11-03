Евреи Дагестана потрясены событиями в аэропорту Махачкалы

Немногочисленные посетители еврейского кладбища в дагестанском городе Дербент приносят цветы на могилы умерших родных. Говорят, что недавние события в аэропорту Махачкалы их сильно потрясли.

Зоя Соломонова сейчас живёт в Санкт-Петербурге. Но выросла в Дербенте.

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[Зоя Соломонова, жительница Санкт-Петербурга]:«Мы росли, никогда не знали, кто лезгин, кто еврей, кто русский, кто азербайджанец. И в Дагестане всегда так было. Вот такие вещи, они очень огорчают. Хочется, чтобы здесь всегда были мир и дружба».

Инцидент в аэропорту произошёл на фоне кровавого противостояния Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. Группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в терминал аэропорта, а затем на взлётно-посадочную полосу после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Они искали граждан Израиля и евреев.

Ситуация развивалась так стремительно, что сначала вышла из-под контроля. Однако всех пассажиров удалось безопасно эвакуировать. Полиция арестовала 80 человек.

По количеству могил на этом кладбище можно понять, насколько большой когда-то была еврейская община в этом прибрежном городе. Она была сконцентрирована вокруг синагоги в центре Дербента и в 1989 году насчитывала 13 тысяч человек. Однако потом стала уменьшаться. Сейчас насчитывает несколько сотен еврейских жителей.

[Эдуард Ильгияев, житель Дагестана]:«Я чистый настоящий еврей горского народа. Я никакого дискомфорта здесь никогда не чувствовал за всю свою жизнь, с самого детства. Мне уже под 70 лет. Не чувствовал и чувствовать не собираюсь».

Исламистское восстание, перекинувшееся из соседней Чечни и охватившее Дагестан в нулевых и 2010-х годах, привело к тому, что ещё больше людей покинули регион. В 2013 году прежний раввин Дербента был ранен при попытке покушения.

Тем не менее древний город-крепость по-прежнему продолжает принимать одну из старейших еврейских общин страны.

[Расим Мехдиев, житель Дагестана]:«Мы всегда испокон веков жили дружно. И сейчас тоже дружно. У нас есть друзья. Сейчас они, правда, уехали многие. Но сейчас возвращаются в страну. Нормально всё».

Горские евреи населяют как российский Кавказ, так и соседний Азербайджан. Они до сих пор говорят на диалекте персидского языка.

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